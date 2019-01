Die Teilnehmerzahl war noch höher als bei einem Klima-Marsch in Brüssel Anfang Dezember.

Jugend setzt Zeichen in Brüssel Zehntausende protestieren für mehr Klimaschutz

"Alle Katastrophenfilme beginnen damit, dass die Regierung nicht auf einen Wissenschaftler hört": Unter anderem mit diesen Worten auf Plakaten ziehen am Sonntag mehrere zehntausend - überwiegend junge - Menschen durch Brüssel. Sie fordern einen besseren Klimaschutz.

Rund 70.000 Menschen haben in Brüssel für einen besseren Klimaschutz protestiert. Die Demonstranten, darunter viele Familien, zogen vom Nordbahnhof bis zum Europaparlament. Auf Plakaten waren Parolen wie "Wandel bei den Menschen statt Klimawandel" zu lesen oder "Alle Katastrophenfilme beginnen damit, dass die Regierung nicht auf einen Wissenschaftler hört".

Die Teilnehmer waren trotz kalten und regnerischen Wetters aus dem ganzen Land angereist. Angesichts der erwarteten hohen Teilnehmerzahlen hatte die belgische Bahn zusätzliche Züge eingesetzt, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Wegen der vielen herbei strömenden Demonstranten setzte sich der Protestzug eine halbe Stunde früher in Bewegung.

Jugend geht auf die Straße

Die Teilnehmerzahl war noch höher als bei einem Klima-Marsch in Brüssel Anfang Dezember. Damals gingen aus Anlass der Weltklimakonferenz in Polen rund 65.000 Menschen in der belgischen Hauptstadt auf die Straße.

Die Mobilisierung für einen besseren Klimaschutz ist seit dem Jahresbeginn in Belgien vor allem unter jungen Menschen hoch. Am Donnerstag protestierten rund 35.000 Schulkinder und Studierende für mehr Klimaschutz.