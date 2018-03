Reise

Mehr US-Bürger, weniger Europäer: New York verzeichnet Besucherrekord

Fast 63 Millionen Touristen haben 2017 New York besucht. Das ist ein neuer Rekord für die Metropole. Zum fünften Mal in Folge sei die Zahl der Besucher gestiegen, teilte Bürgermeister Bill de Blasio mit.

2016 waren es noch rund 60,5 Millionen Touristen, 2017 62,8 Millionen. "Wir halten unsere Tore offen für die Welt», sagte de Blasio. «Trotz des Gegenwinds aus dem Weißen Haus haben wir eine Rekordzahl an Besuchern in unsere Stadt verzeichnet", so de Blasio.

Die Zahl der internationalen Touristen in New York stieg 2017 auf 13,1 Millionen Menschen, wobei es weniger europäische und mehr asiatische Besucher als erwartet gewesen seien, hieß es. Die Zahl der Touristen aus anderen Teilen der USA stieg auf 49,7 Millionen.

