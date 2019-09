In Paris' 15. Bezirk wird ein Patient unter großem Sicherheitsaufwand in die Klinik eingeliefert. Eine Tageszeitung ist sich sicher: Es handelt sich um Michael Schumacher. Ein renommierter Arzt nimmt ihn in Empfang und gibt so einen Hinweis auf die Art der Behandlung.

Das Bangen und Rätselraten um den Zustand des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher erhält durch einen Bericht der französischen Tageszeitung "Le Parisien" neue Nahrung. Der vor bald sechs Jahren schwer verunglückte Schumacher sei am Montagnachmittag in das Krankenhaus "Georges Pompidou European Hospital" im 15. Arrondissement eingeliefert worden. Der Grund, warum Schumacher von seinem Wohnort am Genfer See in die französische Hauptstadt gebracht wurde, ist unklar.

Allerdings wurde der prominente Patient dem Bericht zufolge von Professor Philippe Menasché empfangen. Schumacher sei in der Station für kardio-vaskuläre Chirurgie. Menasché sei ein Spezialist beim Einsatz der Stammzelltherapie zur Behandlung von Herzinsuffizienz, heißt es. Weder das Krankenhaus noch das Management der Familie äußerte sich bislang zu den Berichten. Der Krankentransport wurde von einem sehr hohen Sicherheitsaufgebot begleitet, offenbar um Fotos von der Einlieferung zu verhindern. Die Behandlung in Paris soll dem Bericht zufolge noch am heutigen Dienstag beginnen. Am Mittwoch soll Schumacher schon wieder heimkehren.

Zurückhaltende Informationspolitik

Der Formel-1-Rekordweltmeister erlitt am 29. Dezember 2013 einen lebensbedrohenden Sturz beim Skifahren in den französischen Alpen. Der schwierige Weg des 91-maligen Grand-Prix-Gewinners wird seither begleitet von teils wilden Spekulationen um seinen Zustand, aber auch von guten Wünschen und emotionalen Erinnerungen.

Der einst beste Rennfahrer der Welt wird seit dem Aufwachen aus einem künstlichen Koma im September 2014 in seinem Haus am Genfer See behandelt. Schumachers Managerin Sabine Kehm sah sich wiederholt gezwungen, Gerüchte zu dementieren. Sie seien "unverantwortlich" und führten dazu, "dass viele Menschen, die ehrlich Anteil nehmen, sich falsche Hoffnungen machen", sagte sie einmal. Die Familie geht mit dem Verbreiten von Informationen äußerst restriktiv um. "Jeder Satz ist doch der Auslöser für neue Nachfragen. Es wäre nie Ruhe", erklärte Kehm 2016 und verwies auf einen "ständigen Prozess", den man nicht "in zwei Sätzen erklären" könne.