Cathay Pacific verschleuderte Tickets für die erste Klasse und die Business Class für ein paar Hundert Dollar - aus Versehen. Die glücklichen Kunden dürfen die Flüge dennoch antreten.

Das nennt man wohl Schnäppchen: Asiens größte Fluggesellschaft Cathay Pacific hat vorübergehend Tickets für Langstreckenflüge in der Business Class und ersten Klasse ab etwa 675 Dollar verkauft - normalerweise kosten diese Flüge um die 16.000 Dollar. Das war allerdings keine Marketingmaßnahme zum Jahreswechsel, sondern ein Versehen.

Dabei handelt es sich um Flüge, die im August von Vietnam in die USA oder nach Kanada und wieder zurück gehen. Wie viele Tickets billig verkauft wurden, teilte das Unternehmen nicht mit. Cathay Pacific kündigte derweil an, die Kunden nicht in die Economy-Klasse zurückzustufen. "Wir haben einen Fehler gemacht und freuen uns, Sie mit dem von ihnen gekauften Ticket an Bord begrüßen zu dürfen", twitterte die Airline.

Die Panne ist ein konsequenter Abschluss eines schwierigen Jahres für Cathay Pacific. Die Fluggesellschaft aus Hong Kong schrieb erstmals rote Zahlen und muss mit zunehmender Konkurrenz von Billigfliegern und anderen chinesischen Airlines fertigwerden. Zudem war Cathay Pacific im Oktober Opfer eines Hackerangriffs geworden, bei dem Daten von 9,4 Millionen Passagieren gestohlen wurden.