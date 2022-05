Es ist der iPod, der der Erfolgsgeschichte von Apple erst den nötigen Schub bringt. Nach 20 Jahren hat der Konzern nun angekündigt, dass die Produktion des letzten Modells nicht mehr fortgeführt wird.

Apples iPod-Player sind nach mehr als 20 Jahren Geschichte. Das letzte verbliebene Modell - der iPod touch - werde nur noch so lange erhältlich sein, wie der Vorrat reicht, teilte der Konzern heute mit. Am 23. Oktober 2001 hatte der Apple-Mitbegründer Steve Jobs, natürlich im schwarzen Rollkragenpullover, den ersten iPod vorgestellt. Das Coolste am iPod sei, dass die ganze Musiksammlung in die Hosentaschen passe, hatte Jobs damals verkündet. Die iPods der ersten Generation besaßen noch ein bewegliches, drehbares Scrollrad und eine 5-GB-Festplatte. Darauf konnten 1000 Songs gespeichert werden. Der Preis lag bei 399 US-Dollar. Außerdem war das Gerät nur mit Mac-Computern kompatibel.

Mit der Einführung kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September war der iPod im ersten Jahr kein Verkaufsschlager. Erst ab 2004 zeigte sich laut Statista eine deutliche Absatzsteigerung. Innerhalb weniger Jahre schaffte Apple mit dem iPod einen Marktanteil von 70 Prozent bei den digitalen Musikplayern. Mit dem iPod baute Apple letztlich sein Geschäft über Computer hinaus aus und gab dem Musikmarkt einen Digital-Schub. Der Erfolg der Geräte ebnete den Weg für den Einstieg in den Smartphone-Markt mit dem iPhone.

"Musik war immer ein Kernpunkt von Apple. Der iPod brachte Musik zu Hunderten Millionen von Nutzern und das hat mehr als nur die Musikindustrie beeinflusst - es hat auch neu definiert, wie Musik entdeckt wird, wie sie gehört und wie sie geteilt wird", sagte Greg Joswiak, der Senior Vice President des globalen Marketings von Apple.

Den an das Original angelehnten iPod classic hatte Apple bereits 2014 eingestellt und kleinere Modelle wie den iPod nano 2017. Der iPod touch ist eine Art abgespecktes iPhone ohne Mobilfunk-Technik. Apple verweist jetzt entsprechend unter anderem auf seine iPhone-Modelle als Alternative.