Schon 26.000 in diesem Jahr Bahn stellt so viele Neue ein wie nie

Die Deutsche Bahn will ihr Angebot ausbauen und pünktlicher werden - das geht nicht ohne neue Mitarbeiter. Nun meldet das Unternehmen, es seien so viele neue Leute eingestellt worden wie nie zu vor in einem Jahr.

Die Bahn macht weiter Tempo bei der Rekrutierung von neuen Beschäftigten. "Wir haben nochmal eine Schippe draufgelegt bei den Einstellungen und 2000 neue Mitarbeitende mehr als geplant an Bord geholt", teilte Konzern-Personalvorstand Martin Seiler mit. Insgesamt seien im laufenden Jahr bislang rund 26.000 Beschäftigungszusagen gegeben worden, hieß es, so viele wie noch nie.

Unterm Strich bedeute das einen Beschäftigungsaufbau von 5000 Mitarbeitern, weil jedes Jahr auch Tausende das Unternehmen verlassen, vor allem aus Altersgründen. So gibt es einen jährlichen Bedarf von etwa neuen 2000 Lokführern. Anfang des Jahres hatte die Bahn auch nach Fahrdienstleistern und Elektronikern gesucht. Im vergangenen Jahr stellte die Bahn 22.000 Mitarbeiter ein, was unterm Strich ein Plus von 2000 Stellen ausmachte.

Die Bahn hat ehrgeizige Pläne. Der neue Fahrplan sieht ab Mitte Dezember ein ausgeweitetes Angebot vor. Beispielsweise soll es dann zweimal pro Stunde einen Zug von Köln nach München geben. Auch der Frankfurter Flughafen wird besser angebunden. In Kooperation mit der Österreichischen Bundesbahn soll auch ein neuer Nachtzug von Berlin über Prag nach Zürich fahren.

Bahn will weiter einstellen

Zugleich sollen zahlreiche Strecken saniert werden, was allerdings zu zahlreichen Baustellen führt. Immerhin waren die Fernzüge im September wieder etwas pünktlicher als in den Monaten davor. Knapp 63 Prozent erreichten im vergangenen Monat ohne größere Verzögerung ihr Ziel, wie der Konzern am Freitag mitgeteilt hatte. Das waren sechs Prozentpunkte mehr als im August. Anfang des Jahres hatte Bahnchef Richard Lutz noch ein Pünktlichkeitsziel von 80 Prozent in Aussicht gestellt, dieses Vorhaben aber nach wenigen Wochen kassiert.

Auch im kommenden Jahr will die Bahn auf hohem Niveau neue Mitarbeiter einstellen. Mit der Gewerkschaftsseite war vereinbart worden, in diesem und im vergangenen Jahr jeweils mindestens 18.000 neue Leute zu gewinnen. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende Juni dieses Jahres mehr als 338.600 Menschen, davon rund 220.500 in Deutschland. Die Bahn will bis zum April des kommenden Jahres für jeden neuen Mitarbeiter einen Baum pflanzen, insgesamt also 26.000 in zehn verschiedenen Bundesländern.