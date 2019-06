Eigentlich hatte Boeing bereits grünes Licht für seinen Krisenflieger 737-Max gegeben. Alle Softwareprobleme sollten behoben sein. Doch bei Tests findet die US-Luftraumbehörde FAA ein ganz neues Risiko – ausgerechnet wieder am umstrittenen Stabilisierungssystem MCAS.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat ein weiteres Problem bei Boeings Krisenfliegern der Baureihe 737 Max gefunden. Die FAA teilte mit, kürzlich ein "potenzielles Risiko" entdeckt zu haben. Boeing müsse eine Lösung für den Fehler finden, bevor das Flugverbot für die Maschinen aufgehoben werden könne. Konkretere Angaben machte die Behörde nicht. Eine Stellungnahme von Boeing lag zunächst nicht vor.

Aus verschiedenen Quellen verlautete aber, Piloten der FAA hätten bei Tests mit einem Flugsimulator Schwierigkeiten gehabt, die Kontrolle über das Flugzeug zurückzuerlangen, nachdem das Stabilisierungssystem MCAS aktiviert worden war. Ein Problem mit dem System, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt, wird als Ursache für zwei Boeing-737-Max-Abstürze mit insgesamt 346 Toten vermutet. Ob das nun von der FAA identifizierte Problem im Zusammenhang damit steht, blieb vorerst unklar.

Die 737-Max-Serie muss nach den tödlichen Abstürzen seit Mitte März am Boden bleiben. Kürzlich wurde aber bekannt, dass US-Airlines – die einen großen Bestand dieses Maschinentyps in ihrer Flotte haben – ab Mitte August wieder mit den 737-Max-Maschinen in ihrem Flugplan rechnen. Die FAA betonte jedoch erneut, sie werde den Maschinen erst dann wieder eine Flugerlaubnis erteilen, wenn sie dies als "sicher" einstufe.

Seit Bekanntwerden der Probleme mit dem Stabilisierungssystem MCAS stehen Boeing und die FAA massiv in der Kritik. Boeing wird vorgeworfen, mit der Max-Variante seines Klassikers 737 zu schnell ein spritsparendes Modell auf den Markt gebracht zu haben, um mit Konkurrent Airbus mithalten zu können. Dabei soll die US-Airline Sicherheitsaspekte vernachlässigt und Piloten nicht ausreichend geschult haben. In diesem Rahmen wurden auch die Praktiken der FAA infrage gestellt. Insbesondere das Vorgehen, neue Flugzeuge größtenteils von externen Experten und den Herstellern selbst testen zu lassen, wurde kritisiert. Kritik zog die FAA zudem auf sich, weil sie nach dem zweiten Unglück die 737 Max nicht sofort aus dem Verkehr gezogen, sondern damit im Unterschied zu Behörden in anderen Ländern tagelang gewartet hatte. Die Behörde nährte damit den Verdacht, sie pflege ein zu enges Verhältnis zum US-Hersteller Boeing. Beide haben so bei Passagieren, Piloten, Airlines und Luftfahrtämtern weltweit an Vertrauen eingebüßt.