Ein breiteres Angebot und eine anhaltend starke Nachfrage bescheren dem Getränkekonzern Coca-Cola mehr als überzeugende Quartalszahlen: Auf Umsatzwachstum und Gewinnplus folgt deshalb ein Kurssprung.

Coca-Cola hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Erwartungen von Analysten und Anlegern übertroffen. Der US-Getränkekonzern baute zudem seinen weltweiten Marktanteil weiter aus und hob seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie legte im US-Handel mehr als 6 Prozent zu.

Netto verdiente Coca-Cola in den drei Monaten per 28. Juni 2,6 Milliarden Dollar oder 61 Cent je Aktie, nachdem es im Vorjahreszeitraum 2,32 Milliarden beziehungsweise 54 Cent gewesen waren. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 4 Prozent auf 63 Cent zu, wie der Konzern mitteilte. Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 10 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 61 Cent bei Einnahmen von 9,9 Milliarden Dollar gerechnet.

Breiteres Angebot, gestiegene Erwartungen

Wegen der sinkenden Nachfrage hat der Konzern in den vergangenen Jahren sein Angebot erweitert. Unter anderem expandierte Coca-Cola in das Geschäft im Kaffee und kaufte die britische Coffeeshop-Kette Costa und brachte eine Coke-Kaffee-Kombination seiner Brausemarke in einigen asiatischen Ländern auf den Markt. Darüber hinaus hat der Konzern versucht, den Absatz in seinem Heimatmarkt mit neuen Soda-Aromen wie Orange Vanilla Coca-Cola zu beleben.

Im laufenden Jahr rechnet der US-Konzern jetzt mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 statt 4 Prozent. Das operative Ergebnis soll währungsbereinigt um 11 bis 12 Prozent statt zwischen 10 bis 11 Prozent steigen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll weiterhin das Vorjahresniveau erreichen oder um 1 Prozent darüber oder darunter liegen.