Wirtschaft

Die Nummer zwei legt auf: Goldman-Banker gibt den DJ

Für einen Wall-Street-Banker hat David Solomon ein ungewöhnliches Hobby: Er legt als DJ gerne elektronische Klänge auf. Nun hat er sich an einem Remix eines Fleetwood-Mac-Klassiker versucht.

Auf der alljährlichen Suche nach dem Sommerhit gibt es den ersten Kandidaten - und er kommt aus einer unerwarteten Ecke. Es handelt sich um die Dance-Version eines Klassikers von Fleetwood Mac, gemixt von einem der einflussreichsten Investmentbanker des Planeten: D-Sol.

Besser bekannt ist der Mann unter seinem bürgerlichen Namen David Solomon. Er ist seines Zeichens die Nummer zwei bei Goldman Sachs und dort für das Tagesgeschäft verantwortlich. Aller Voraussicht nach wird Solomon bis Ende des Jahres die Nachfolge von Lloyd Blankfein antreten und damit an die Spitze der mächtigen Investmentbank rücken.

Der 56-Jährige legt in seiner Freizeit offensichtlich gerne auf, nun hat er sein erstes Werk veröffentlicht. "Dont stop" heißt der Remix und ist auf Spotify und Apple Music zu hören. Das Original hatten Fleetwood Mac 1977 veröffentlicht.

In einer - völlig unrepräsentativen und absolut subjektiven - Blitzumfrage in unserer Redaktion stieß der Song auf wenig Gegenliebe. "Chart-Plastik-Massenware", heißt etwa aus der Schlussredaktion. "Vielen Dank für diesen furchtbaren Ohrwurm" antwortet das Newsdesk mit der Ergänzung "Für Banker auf Koks oder Jordan Belfort am Pool aber wahrscheinlich das Richtige." Aus der Wirtschaftsredaktion kommt allerdings überraschend positive Resonanz: "Großartiger Beat. Super Remix."

Das durchwachsene Urteil dürfte Solomon nicht unbedingt beeindrucken. Als D Sol hat er immerhin mehr als 560.000 Zuhörer auf Spotify. Und dort ist der Song immerhin in zwei Listen zu finden, darunter "Happy Summer Beats".

Party auf den Bahamas

Dass Solomon als Hobby-DJ unterwegs ist, war der "New York Times" im vergangenen Jahr aufgefallen, als sie auf ein kurzes bei Instagram veröffentlichtes Video stieß. Darauf ist Solomon zu sehen, wie er auf den Bahamas auflegt. Auf dem Profil findet sich auch Videos und Fotos von anderen Auftritten.

"David hat immer daran geglaubt, dass eine weite Bandbreite von Interessen zu einem ausgeglichenen Leben und einer besseren Karriere verhilft", sagte ein Goldman-Sachs-Sprecher der Zeitung. "Das predigt er regelmäßig jüngeren Angestellten in der Firma und er versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen."

