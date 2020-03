Handel an der Wall Street nach Kurssturz zeitweise ausgesetzt

Massive Kurseinbrüche haben an der Wall Street zum Start des Börsenhandels eine automatische Unterbrechung ausgelöst. Der Ölpreis-Kollaps schürt die Furcht vor einer Pleitewelle in der US-Ölindustrie. Zusammen mit der Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hatte dies dem Dow Jones den größten Kursrutsch seit zehn Jahren eingebrockt.

Nach einem Minus von 7 Prozent wurde der Handel für 15 Minuten unterbrochen - aktuell wird jedoch wieder gehandelt. Der Dow-Jones-Index sackte um 7,5 Prozent ab auf 23.930 Punkte, der S&P-500 sauste um gut 7 Prozent nach unten, der Nasdaq-Composite verliert 6,8 Prozent. Das ist für den Dow Jones der größte Kurssturz seit zehn Jahren.

Damit setzt sich der jüngste Absturz im Gefolge der Corona-Krise beschleunigt fort. "Die Angst vor einer weltweiten Rezession geht um", sagt Thomas Hayes, Chairman des Hedgefonds-Managers Great Hill Capital. An den Börsen in Asien und Europa kam es bereits zu einem "Schwarzen Montag", einige Länderindizes wie Italien sacken zweistellig ab, viele andere um über 8 Prozent. Für große Verunsicherung sorgt die großflächige Quarantäne in Italien. Davon betroffen ist besonders der Norden Italiens und damit das Wirtschaftszentrum des Landes.

Noch stärker im Blick steht als Belastungsfaktor aber der Ölpreis, der sich im freien Fall befindet und aktuell gut 20 Prozent verliert. Am Wochenende hatte Saudi-Arabien mitgeteilt, dass die Preise gesenkt und die Förderung gesteigert werden sollen. In der vergangenen Woche waren Versuche gescheitert, Russland für eine gemeinsame Produktionssenkung zu gewinnen. Nun zeichnet sich ein Preiskrieg ab.

Der Zusammenprall zwischen der Opec und Russland zerstöre das Vertrauen der Investoren, sagt Stratege Alvin Ngab von Zhongtai International Holdings. Aktuell verliert der Preis für ein Barrel der Sorte WTI 23,9 Prozent auf 31,43 Dollar, Brent fällt um 21,8 Prozent auf 35,41 Dollar.

Hauptverlierer bei den Branchen sind erwartungsgemäß Energiewerte mit einem Minus von knapp 20 Prozent. Einzelwerte aus der Ölbranche wie Occidental Petroleum oder Cimarex brechen um 40 Prozent ein.

An der New Yorker Börser wird der Handel bei starken Kursstürzen automatisch ausgesetzt. Der erste sogenannte Cirerste Breaker von 15 Minuten tritt in Kraft, wenn der S&P-500 um 7 Prozent einbricht. Der zweite Breaker von 15 Minuten erfolgt, wenn der Index um 13 Prozent fällt und nach einem Kursrückgang von 20 Prozent wird der Handel vollständig eingestellt.