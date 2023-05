Interesse an ChatGPT in deutschen Unternehmen wächst

Laut einer neuen Studie steigt die Nachfrage nach ChatGPT in Stellenanzeigen kontinuierlich an.

Die KI von ChatGPT sorgt seit einigen Monaten für Furore - doch in deutschen Unternehmen scheint der Bedarf bisher noch nicht groß zu sein. Das jedenfalls will eine Studie herausgefunden haben, die Zehntausende Stellenanzeigen auswertete. Sie stellt aber auch fest: Der Trend zeigt nach oben.

Noch ist das Künstliche-Intelligenz-Sprachmodell ChatGPT in deutschen Unternehmen kaum im Einsatz. Aber die Nutzung nimmt von niedrigem Niveau aus von Woche zu Woche zu. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die der "Rheinischen Post" vorliegt.

Das Institut stützt sich auf die Auswertung von 60.000 Online-Stellenanzeigen durch den Textdienstleister Textkernel im ersten Quartal des Jahres. "Demnach erwähnen deutsche Unternehmen ChatGPT in Stellenanzeigen bisher nur selten. Allerdings steigt die Nachfrage in den einzelnen Kalenderwochen des ersten Quartals 2023 kontinuierlich an", heißt es in der Studie.

In den 60.000 ausgewerteten Stellenanzeigen ergaben sich nur 146 Anzeigen, in denen der Begriff "ChatGPT" auftauchte. Für das IW ist diese Zahl aber nur eine Untergrenze. Denn Unternehmen könnten ChatGPT-Tätigkeiten zwar von neuen Beschäftigten fordern, dies aber nicht zwingend in ihre Stellenanzeigen schreiben. Vor allem für Marketing und Medienkommunikation würden Mitarbeiter gesucht, die ChatGPT in Texten anwenden sollen.

Die Popularität von ChatGPT in der gesamten Gesellschaft hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Die KI kann in Sekundenschnelle eingegebene Fragen beantworten, ganze Texte zusammenfassen oder Programmiercodes erstellen. Auf der einen Seite zeichnen sich viele Vorteile für Wirtschaft und Gesellschaft ab, auf der anderen Seite warnen Experten vor Gefahren und fordern mehr Regulierung und Kontrolle.