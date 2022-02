Das Geschäft mit mobilen Toilettenhäuschen brummt. Festivals sind als Einsatzort in der Pandemie zwar weggefallen. Dafür läuft es in der Baubranche. Angesichts einer rasant gestiegenen Bewertung, hofft die Beteiligungsfirma Apax ihren Einsatz von vor drei Jahren verdoppeln zu können.

Die Baubranche in Deutschland boomt. Davon profitieren nicht nur Handwerksbetriebe und Lieferanten: Auch der Umsatz mit den mobilen Toiletten läuft offenbar erfreulich gut. Das Unternehmen Toi Toi & Dixi, das vor knapp drei Jahren von dem britischen Investor Apax übernommen wurde, soll laut "Handelsblatt" verkauft werden. Die Bewertung könnte dabei doppelt so hoch ausfallen wie noch vor drei Jahren, heißt es. Bis zu zwei Milliarden Euro seien drin, schreibt das Blatt.

Der offizielle Verkaufsprozess von Toi Toi & Dixi soll in den kommenden Monaten starten. Wie die Zeitung unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen schreibt, könnte die Beteiligungsfirma Apax das Unternehmen mit 1,5 bis zwei Milliarden Euro bewerten. Bei der Übernahme durch den britischen Investor vor knapp drei Jahren war der Firmenwert noch mit rund 800 Millionen Euro veranschlagt worden.

Toi Toi & Dixi erklärte auf Nachfrage von RTL, dass "Gerüchte, die am Mittwoch im 'Handelsblatt' gestreut wurden, nicht kommentiert" würden.

Profiteur der boomenden Baubranche

Das Sanitär-Unternehmen ist vor allem durch die Ausstattung von Baustellen, Festivals und anderen Großveranstaltungen bekannt. Zudem vermietet es Toilettenkabinen und Container an Städte, das Militär und verschiedene Hilfsorganisationen. Da während der Pandemie die meisten Großveranstaltungen und Volksfeste abgesagt wurden oder nicht mit der vollen Besucherzahl stattfinden konnten, scheint Toi Toi & Dixi vor allem von der starken Baukonjunktur profitiert zu haben. Der Hauptverband der deutschen Bauindustrie prognostiziert zudem in diesem Jahr eine weitere Umsatzsteigerung des Baugewerbes um 1,5 Prozent gegenüber 2021.

Laut Angaben der Sanitärfirma konnte sie im Jahr 2020 ein Umsatz von 428 Millionen Euro erzielen. Das kontinuierliche Umsatzwachstum basiere wesentlich auf dem Ausbau bestehender Businessmodelle, der Erweiterung des vielfältigen Dienstleistungsportfolios und der Erschließung neuer Geschäftsfelder.

Weltmarktführer für mobile Toiletten

Toi Toi & Dixi ist laut eigenen Angaben Weltmarktführer im Bereich mobiler, anschlussfreier Sanitäreinheiten. Das Unternehmen vermietet und verkauft 299.327 Toilettenkabinen und 26.799 Container derzeit in 27 Ländern.

Gegründet wurden die beiden Unternehmen getrennt voneinander. Fred Edwards gründete 1973 in Essen die Firma Port San Ser, die später in Dixi umbenannt wurde. Zehn Jahre später gründen Helga und Harald Müller die Toi Toi Sanitärsysteme in Wiesbaden. Erst 1997 fusionieren Toi Toi und Dixi zur ADCO-Unternehmensgruppe. Seit 2019 ist Apax Partners der neue Mehrheitsgesellschafter der Unternehmensgruppe, der die Mehrheit von den Erben des ToiToi-Gründers Harald Georg Müller übernommen hat. Der frühere ADCO-Chef Johannes Borgmann hat im Jahr 2011 sogar in der RTL-Sendung "Undercover Boss" die Hauptrolle gespielt.