Für Startups wird es immer schwieriger, sich zu finanzieren. Es sei "eine Menge Übertreibung aus dem Markt raus", sagt Wagniskapitalgeber Paul-Josef Patt. Er erklärt, wer durchs Raster fällt – und wer nicht.

Die vergangenen Jahre waren ein Paradies für junge Unternehmen, die Geld brauchten. Die Zentralbanken fluteten die Märkte, viele Investoren suchten nach Anlagemöglichkeiten, und selbst Startups mit eher geringen Zukunftsaussichten wurden großzügig finanziert. Das ist vorbei, spätestens seit die Notenbanken die Zinsen wieder kräftig anziehen. "Die Stimmung ist sehr abgekühlt", sagt Paul-Josef Patt, Gründer des Wagniskapitalfonds Ecapital, im Podcast "Die Stunde Null".

Paul-Josef Patt, Gründer des Wagniskapitalfonds Ecapital (Foto: Ecapital)

"Ich fürchte, das wird 2023 weiter nach unten gehen." Schon im Jahr 2022 stürzten die Investitionen der VC-Branche in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um über 40 Prozent ab.

Patt, dessen Fonds in der Vergangenheit erfolgreich Unternehmen wie Sonnen oder Novaled groß gemacht und verkauft hat, bedauert diese Entwicklung, weil Deutschland damit immer mehr hinter andere europäische Märkte zurückfalle. "Wir sind in Deutschland vollständig unterbelichtet", sagt er. In den USA werde im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 20 Mal mehr Wagniskapital investiert, in einem Land wie Dänemark immer noch drei Mal so viel wie in Deutschland. Ein Grund: Das umlagefinanzierte Rentensystem, das eine Entwicklung starker institutioneller Investoren wie Pensionsfonds verhindere.

Allerdings ist Patt auch überzeugt, dass in den vergangenen Jahren in Deutschland auch viel Geld in schlechte Projekte gesteckt wurde. "Da ist eine Menge Übertreibung aus dem Markt raus", sagt der Investor. "Kapital hat wieder seinen Preis – und das ist gut so." Aus Sicht Patts fallen vor allem Mobilitätsangebote, Lieferdienste oder auch Ecommerce-Anbieter durchs Rost. "Das wird sich nicht mehr finanzieren lassen", sagt Patt. "Es wird sich viel auf das Thema Energiewende und Klimawandel konzentrieren." Ecapital selbst hat im vergangenen Jahr einen neuen Fonds aufgelegt, an dem sich namhafte Investoren beteiligt haben – darunter der Geschäftsführer von Flaschenpost und der Zooplus-Gründer.

Hören Sie in der neuen Folge von "Die Stunde Null":



Warum in einem VC-Fonds die Hälfte der Unternehmen nicht funktioniert

Was sich genau hinter dem Begriff Deep Tech verbirgt

Weshalb Deutschland einen Staatsfonds wie Norwegen braucht

