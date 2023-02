Am Frankfurter Flughafen stauen sich Flugzeuge und Passagiere: Bei der Lufthansa sorgt ein Ausfall der IT-Systeme derzeit für eine Reihe von verspäteten oder ausgefallenen Flügen. Der Grund: Bahn-Bauarbeiten.

Ein konzernweiter IT-Systemausfall bei der Lufthansa stört massiv den Flugbetrieb der Airline-Gruppe am Drehkreuz Frankfurt. Betroffen davon seien Systeme für das Einchecken und Boarden, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Es komme zu massiven Verspätungen und Flugstreichungen. Ursache seien Tiefbauarbeiten der Bahn in der Nacht in Frankfurt gewesen, bei denen mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom durchtrennt wurden.

Die Telekom erklärte in einer Information an die Kunden, Sprach- und Internetdienste seien betroffen. "Wir gehen davon aus, dass die komplette Entstörung noch bis zum Nachmittag andauern wird", hieß es in der Mitteilung Flüge von Lufthansa und Eurowings in Deutschland waren davon betroffen.

Laut Lufthansa aber nicht die anderen Airlines des Konzerns - die österreichische Austrian Airlines, die belgische Brussels Airlines und die Schweizer Swiss. Auf der Internetseite Allestörungen.de häuften sich ab etwa acht Uhr die Meldungen über Probleme bei der Lufthansa.

Laut der Internetseite des Frankfurter Flughafens wurden am Vormittag gut 30 abgehende Flüge der Airline annulliert. Bei den Ankünften waren es mehr als 90 Verbindungen. Der Flughafen München meldete bei Abflug und Ankunft zunächst jeweils etwa sieben Annullierungen. In Hamburg war es am Vormittag nur eine einzige Lufthansa-Verbindung.

Einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, nach dem alle Abflüge der Lufthansa-Gruppe abgesagt seien, bestätigte ein Lufthansa-Sprecher nicht. Von der Deutschen Telekom und der Deutschen Flugsicherung war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.