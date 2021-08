Im Wahlkampf poppt das Thema Schulden immer wieder hoch - denn der deutsche Staat hat sich in der Pandemie nicht nur mit dreistelligen Milliardensummen verschuldet. Er muss auch künftig kräftig investieren, vor allem in den Klimaschutz. Aber wie das Ganze finanzieren?

Der Ökonom Moritz Schularick rät der Bundesregierung, Schulden aufzunehmen und nicht die Steuern zu erhöhen. "Es wird so viel Geld auf der Welt gespart, viele Investoren möchten es dem deutschen Staat quasi umsonst geben. Wir müssen das globale Sparschwein nur anzapfen", sagte Schularick im Podcast "Die Stunde Null". Man solle mit den "Kulturkämpfen" etwa um die schwarze Null aufhören. "Wichtig ist jetzt, um es mal mit Helmut Kohl zu sagen, was hinten rauskommt - wir müssen mehr investieren. Ob wir das mit Nebenhaushalten machen oder die Schuldenbremse aussetzen, ist zweitrangig. Wenn Investitionen den nächsten Generationen zugutekommen, ist das Geld gut angelegt. Steuern zu erhöhen wäre volkswirtschaftlich gesehen Unfug."

Moritz Schularick ist Professor für Makroökonomie und Direktor des Macrofinance Lab an der Universität Bonn.

Schularick, der in den USA, Frankreich und Großbritannien geforscht und unterrichtet hat, gehört zu einer neuen Generation von Ökonomen, die mit ihren Studien - zu Finanzkrisen oder den Immobilienmärkten - bekannt geworden sind. Schularick hat in der Pandemie die Bundesregierung beraten.

In seinem neuen Buch "Der entzauberte Staat" geht er kritisch mit dem Corona-Krisenmanagement ins Gericht. Der Staat habe in der Pandemie große Schwächen offenbart. "Es ging nicht nur um einzelne falsche Entscheidungen, sondern um Muster: Der Staat war organisatorisch und auch intellektuell überfordert", so Schularick. Deshalb müsse man die Rolle des Staates neu denken. "Wir brauchen einen proaktiven Staat, das sehen wir auch gerade in der Flutkatastrophe - einen Staat, der nicht nur auf Krisen reagiert, sondern vorausschauend plant und ein wichtiger Player ist."

Schularick fragt in seinem Buch provokant: "Wie soll ein Staat, der es nicht schafft, Lüfter in die Klassenzimmer seiner Schulen einzubauen, den komplexen ökologischen Umbau der Wirtschaft steuern?" Drei Bereiche sind aus Schularicks Sicht zentral: "Erstens geht es tatsächlich einfach um Ausrüstung. Computer, Software, Personal in Behörden, wir müssen Gesundheitsämter vernetzen - da müssen wir viel Geld investieren", sagt der Bonner Ökonom. Zweitens gehe es um die bessere Vernetzung von Wissenschaft und Politik. Wissenschaftler müssten "den Elfenbeinturm verlassen und [sich] mehr auf das Schlachtfeld der Politik wagen." Vorbild seien die USA, "wo die klügsten Köpfe und Strategen von Universitäten auch mal ins Weiße Haus wechseln und den Präsidenten beraten."

Und es gehe um einen Mentalitätswandel: "Der Staat und die Gesellschaft insgesamt sind zu verzagt, wenn es darum geht, Risiken einzugehen, pragmatisch zu sein, auch mal unkonventionell vorzugehen und Regeln zu brechen, wenn es wichtig ist", so Schularick. "Nehmen wir die Frage, ob wir Jugendliche ab zwölf Jahren impfen. Es gibt Argumente, die dafür-, und welche, die dagegensprechen. Seit Monaten wird diskutiert. Warum wägt niemand ab und entscheidet?

Warum Deutschland große "Missionen" braucht wie die Mondlandung

Was der Ökonom über den Twitter-Account von Karl Lauterbach denkt

Was Moritz Schularick der neuen Kanzlerin oder dem neuen Kanzler raten würde

