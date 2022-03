Nikes Bilanz zum dritten Geschäftsquartal überrascht die Analysten. Der Sportartikelhersteller konnte offenbar die coronabedingten Einbrüche auf dem chinesischen Markt durch Lieferungen in Nordamerika kompensieren.

Nike hat in seinem dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Experten bei Umsatz und Gewinn übertroffen, getragen von einem starken Feiertags-Geschäft in Nordamerika. Der Umsatz in dem Vierteljahr bis Ende Februar stieg auf dem größten Markt des Adidas-Konkurrenten um neun Prozent. Dagegen ging es in China um acht Prozent abwärts, wie der US-Konzern am Montag nach Börsenschluss mitteilte.

Nike hatte angesichts von Fabrik-Schließungen vergangenes Jahr in Vietnam dem Nordamerika-Geschäft Vorrang vor dem chinesischen Markt bei Lieferungen eingeräumt. Der Gesamtumsatz stieg um fünf Prozent auf knapp 10,9 Milliarden Dollar. Erwartet worden waren 10,6 Milliarden.

Der Netto-Gewinn ging um vier Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Dollar zurück. Pro Aktie verdiente der Konzern 87 Cent und übertraf damit die Vorhersagen von 71 Cent. Die Nike-Aktie stieg nachbörslich zunächst um 4,9 Prozent.