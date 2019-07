Die selbsternannte größte deutsche Optikerkette Apollo gehört seit Jahren dem niederländischen Brillen-Filialisten GrandVision. Der wird nun von einem französisch-italienischen Unternehmen aufgekauft: von EssilorLuxottica, das vor allem für "Ray Ban"-Brillen bekannt ist.

Die deutsche Optiker-Kette Apollo Optik gehört künftig dem für "Ray Ban"-Brillen bekannten Konzern EssilorLuxottica. Das französisch-italienische Unternehmen will für bis zu 7,2 Milliarden Euro den niederländischen Brillen-Filialisten GrandVision schlucken, zu dem auch die gut 800 Apollo-Filialen in Deutschland gehören. Das teilte EssilorLuxottica mit.

Mit dem Mehrheitseigentümer von GrandVision, dem Investor HAL, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, sei man sich bereits einig. EssilorLuxottica war selbst erst vor einem Jahr aus dem französischen Brillenglas-Hersteller Essilor und dem Brillengestell-Konzern Luxottica entstanden.

GrandVision betreibt in mehr als 40 Ländern weltweit gut 7000 Filialen mit 37.000 Mitarbeitern. Apollo Optik sieht sich gemessen an der Zahl der Standorte als Deutschlands größte Brillen-Kette. Das 1972 gegründete Unternehmen gehört seit 21 Jahren zur Optik-Gruppe Pearle, die 2011 in GrandVision aufging.

EssilorLuxottica bietet 28 Euro für jede GrandVision-Aktie. Am Dienstag hatten die Papiere in Amsterdam mit 25,36 Euro geschlossen. HAL hält allein 76,7 Prozent der Aktien. Wenn die Übernahme nicht binnen eines Jahres über die Bühne ist, erhöht sich der Kaufpreis auf 28,42 Euro je Aktie.