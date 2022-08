Der Netzagenturchef ist sicher: Im Freizeitbereich wird der Gasverbrauch nicht einfach so weitergehen können.

Der Freizeitbereich leidet besonders unter der Energiekrise. Neben Sportstätten müssen nun auch Wellness-Einrichtungen mit Einschränkungen im Winter rechnen. Im Falle einer Gasknappheit könnte auch schon bald der Heizpilz Geschichte sein.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erwartet für den Winter Einschränkungen bei Saunen und Wellness-Einrichtungen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gasverbrauch im Freizeitbereich während des Winters angesichts der extrem hohen Energiepreise einfach weitergeht", sagte Müller der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "In jedem Fall wäre das in einer Gasmangellage grob unsolidarisch", ergänzte er.

Eine Gasmangellage hätte dramatische Folgen für Arbeitsplätze, Betriebe und Produktion, betonte Müller. "Das muss jedem klar sein - Jobs und die Herstellung wichtiger Güter sollten uns in der Energiekrise wichtiger sein als persönliche Annehmlichkeiten." Die Dramatik sei aber noch nicht bei allen angekommen. "Es wird zwar viel über die hohen Preise diskutiert, aber manche denken offenbar, das Ganze habe nichts mit ihnen zu tun", sagte Müller.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland forderte in der Zeitung ein Verbot von Heizstrahlern in der Gastronomie. "Es gibt gute Gründe, Heizpilze in der Außengastronomie zu verbieten", sagte der BUND-Energieexperte Oliver Powalla dem Blatt. Im Winter werde nicht nur Gas, sondern auch Strom knapp und sehr teuer. "Den Luxus, auch bei kalten Temperaturen gemütlich warm draußen zu sitzen, können wir uns derzeit nicht leisten", sagte Powalla.

Laut "Bild"-Zeitung schalten mehrere Handelsketten wegen der steigenden Strompreise inzwischen Rolltreppen ab. Dies betreffe etwa Filialen des Elektronikhändlers Saturn und der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Letztere spare auch bereits bei der Beleuchtung. Der Einkaufszentren-Betreiber ECE hält dem Bericht zufolge Rolltreppen in Randzeiten morgens und abends an. Der Möbelhändler Ikea prüfe neben dem Abschalten von Rolltreppen weitere Energiesparmaßnahmen.