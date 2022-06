Sheryl Sandberg will sich künftig mehr um ihre Wohltätigkeits-Aktivitäten kümmern.

Jahrelang arbeitet sie eng an der Seite von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Nun verlässt Sheryl Sandberg das Unternehmen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte über ein abgekühltes Verhältnis zum Facebook-Chef.

Top-Managerin Sheryl Sandberg, die beim Facebook-Konzern Meta lange als rechte Hand von Gründer Mark Zuckerberg galt, verlässt den Online-Riesen. "Nach 14 Jahren werde ich Meta verlassen", schrieb Sandberg auf ihrer Facebook-Seite. Die Jahre "an der Seite von Mark" Zuckerberg, dem Chef und Gründer des Unternehmens, seien eine große Ehre gewesen, nun aber trete sie als Geschäftsführerin zurück.

Sie wolle sich künftig mehr um ihre Wohltätigkeits-Aktivitäten kümmern, so die 52-Jährige. Sandberg sammelte erste Erfahrungen bei Google und kam 2008 zu Facebook. Als Verantwortliche für das operative Geschäft spielte sie eine federführende Rolle dabei, dass das Online-Netzwerk von einem relativ kleinen Player im Online-Geschäft zu einem Milliarden-Konzern wurde.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Spekulationen über ein abgekühlt es Verhältnis zwischen dem 38-jährigen Zuckerberg und Sandberg - was stets zurückgewiesen wurde. Im Verwaltungsrat von Meta, dem Aufsichtsgremium des Konzerns, soll Sandberg weiter bleiben. Meta-Aktien fielen in Folge der Nachricht des Abgangs um rund vier Prozent.

"Das ist das Ende einer Ära", erklärte Milliardär Zuckerberg. Er erinnerte daran, dass er als 23-Jähriger im Jahr 2008 Sandberg angeheurt habe. Damals habe er selbst nichts von Unternehmensführung verstanden.