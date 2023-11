Er ist der Enkel des Bahlsen-Gründers und wird - nach der Aufteilung des Unternehmens in Süß und Salzig - zum Chef von "Lorenz Snack-World". Nun wird bekannt: Lorenz Bahlsen ist nach langer Krankheit gestorben.

Lorenz Bahlsen, der Enkel des Gründers Hermann Bahlsen, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Er erlag bereits Ende Oktober einer langen Krankheit, teilte sein Unternehmen "Lorenz Snack-World" mit.

Vetter Hermann Bahlsen und die Brüder Werner Michael und Lorenz Bahlsen (von links nach rechts) im Jahr 1992 (Foto: picture-alliance / dpa)

Lorenz Bahlsen stieg 1974 in das Unternehmen ein. Er arbeitete 45 Jahre lang in der Unternehmensleitung der Firma seines Großvaters Hermann Bahlsen. Nach dem Tod seines Vaters stieg er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Werner-Michael in den Vorstand der Bahlsen-Gruppe auf.

1999 kam es aber zum Bruch zwischen den beiden Brüdern. Das Bahlsen-Reich wurde geteilt in eine süße und eine salzige Sparte. Werner Michael wurde unter anderem mit den Marken Leibniz und Pick-up zum Keks-König. Lorenz stieg zum Snack-König auf. Unter dem neuen Firmennamen "Lorenz Snack-World" betrieb er seitdem das salzige Geschäft des Familienunternehmens aus der Firmenzentrale in Neu-Isenburg. Zu den Klassikern der Snack-Gruppe gehören unter anderem Crunchips und die Salzstangen Saltletts (früher: Salzletten), die europaweit erfolgreich verkauft werden.

Sohn Moritz Bahlsen leitet nun Unternehmen

Das Unternehmen beschäftigt heute rund 3000 Mitarbeiter und ist in mehreren Ländern vertreten. Vor vier Jahren leitete Lorenz Bahlsen die Übergabe der Unternehmensleitung ein. Seitdem führt sein Sohn Moritz Bahlsen das Familienunternehmen in vierter Generation.

Das Unternehmen würdigte den "unerschöpflichen Unternehmergeist" und seine zukunftsorientierte Unternehmensführung von Lorenz Bahlsen. Damit habe er "den nationalen und internationalen Erfolg" des Familienunternehmens gefestigt. Lorenz Bahlsen sei "eine herausragende Persönlichkeit, ein weltoffener Mensch und ein geradliniger Charakter, der allen Menschen immer auf Augenhöhe begegnet sei. "Als 'Unternehmensvater', Mentor, Weggefährte und Freund wird er schmerzlich vermisst werden."

Lorenz Bahlsen hinterlässt seine Ehefrau, fünf erwachsene Kinder sowie vier Enkelkinder.