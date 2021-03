So viel kassieren die Dax-Chefs

Im Pandemie-Jahr 2020 müssen die deutschen Top-Manager ganz schön zurückstecken: Viele von ihnen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient als im Vorjahr - bekommen aber immer noch viel Geld. Nur noch einer von ihnen kommt allerdings auf ein zweistelliges Millionengehalt.

Deutsche-Post-Chef Frank Appel hat sich im vergangenen Jahr erstmals an die Spitze der Top-Verdiener im deutschen Leitindex Dax gesetzt, wie aus einer vorgelegten Auswertung des Beratungsunternehmens Hkp-Group hervorgeht. Mit 10,03 Millionen Euro war er im Corona-Jahr 2020 der einzige Vorstandschef, der ein zweistelliges Millionengehalt bekam. Im Jahr davor hatten im Dax noch drei Manager mehr als zehn Millionen bekommen.

Insgesamt müssen die Manager nach Berechnungen der Vergütungsberatung hkp kürzertreten, weil in der Pandemie die Gewinne einbrachen: Im Schnitt erhielten die 26 Vorstandschefs, die das gesamte Jahr über im Amt waren, 5,32 Millionen Euro. Hkp-Partner Michael Kramarsch sprach von einer Zäsur. "Nie zuvor seit der verpflichtenden Veröffentlichung individueller Vorstandsvergütungen haben wir einen so deutlichen Rückgang im Durchschnitt der Vergütungshöhen gesehen." Am unteren Ende des Dax-Rankings lag der Vorstandschef des Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikherstellers Beiersdorf, Stefan De Loecker, mit 2,1 Millionen Euro.

Ausgewertet wurden die bislang veröffentlichte Geschäftsberichte 2020 der insgesamt 30 Dax-Unternehmen. Die Analyse berücksichtigt auch die Altersversorgung und Nebenleistungen, wie Dienstwagen oder Versicherungen. Zu den Vorstandsvergütungen gibt es verschiedene Studien mit unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Die Ergebnisse weichen teilweise deutlich voneinander ab.