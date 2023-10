Spotify ist einer der beliebtesten Musik-Streaming-Anbieter weltweit. Das schwedische Unternehmen bietet zahlreiche Abos für seine Kunden an. In den USA steigen die Preise dafür zuletzt, nun ist auch Deutschland an der Reihe. Bestandskunden müssen aber nicht sofort tiefer in die Tasche greifen.

Der Musikstreaming-Anbieter Spotify hat nun auch für deutsche Kunden die neuen Preise veröffentlicht und damit begonnen, seine Kunden über die Änderungen zu informieren. Das berichtet unter anderem das Portal winfuture.de.

Wie in den USA kosten die Spotify-Abos ein paar Euro mehr. Konkret werden für ein reguläres Einzel-Abo künftig 10,99 Euro pro Monat fällig. Bisher kostete es 9,99 Euro. Spotify Duo kostet künftig zwei Euro mehr, der Monatspreis steigt von 12,99 auf 14,99 Euro. Das Familien-Abo für bis zu fünf Mitglieder kostet nun neu 17,99 Euro statt 14,99 Euro. Studierende zahlen 5,99 Euro, also einen Euro mehr als bisher.

Diese Preise gelten ab sofort für alle Neu- oder Wiedereinsteiger in eines der Premium-Abos. Bestandskunden sowie alle Nutzer, die sich gerade erst für einen kostenlosen Testzeitraum entscheiden haben, bekommen noch eine Schonfrist. Für diese Kunden werden die Preise in drei Monaten angehoben – sie werden also erstmals ab Januar 2024 berechnet.

Bestandskunden müssen die neuen Preise nicht hinnehmen. Sie können sich automatisch herunterstufen lassen. Sie müssen dann nicht aktiv kündigen, wenn sie nicht weiter bei Spotify bleiben wollen. Das Abo wird dann automatisch auf das kostenlose, werbefinanzierte Abo umgestellt.