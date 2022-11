Vor allem Privathaushalte haben im September deutlich weniger Gas verbraucht als in den Vorjahren.

Trotz voller Gasspeicher muss Deutschland den Verbrauch senken. Eine Studie attestiert nun erste Erfolge: Im September verbrauchen Industrie, Gewerbe und Privathaushalte 19 Prozent weniger Gas. Weitere Einsparungen seien wahrscheinlich, so Forscher.

Der Gasverbrauch in Deutschland ist einer Studie zufolge deutlich gesunken. Die Industrie habe ihn im September 2022 temperaturbereinigt um 19 Prozent reduziert, private Haushalte und das Kleingewerbe sogar um 36 Prozent, hieß es in einer in Berlin veröffentlichten Untersuchung der Hertie School.

Die Forscher verwendeten dabei ein Modell, mit dem gezeigt werden kann, wie der aktuelle Gasverbrauch vom erwartbaren Standardverbrauch für den jeweiligen Monat abweicht. "Seit unserer ersten Analyse im Juli ist der Verbrauch erneut deutlich gesunken", sagte Oliver Ruhnau, Erstautor der Studie. "Das sind gute Nachrichten, denn ein niedrigerer Energieverbrauch ist eine wesentliche Voraussetzung zur Bewältigung der Energiekrise."

Gesamt Industrie Haushalte und Gewerbe

Die Industrie hatte den Angaben zufolge bereits vor einem Jahr Gas eingespart. Das Tempo hat sich zuletzt aber deutlich erhöht. In absoluten Zahlen entspricht die Einsparmenge im September sechs Terawattstunden. Weitere Einsparungen seien hier wahrscheinlich, so die Forscher.

Private Haushalte und das Kleingewerbe haben laut der Studie erst seit März 2022 - also nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, der die Energiepreise massiv nach oben getrieben hat - Gas spürbar eingespart. Seitdem seien die Einsparungen aber auch immer deutlicher geworden. "Im September 2022 entsprechen die absoluten Einsparungen nochmals sechs Terawattstunden. Ob ähnlich große Einsparungen auch bei dem temperaturbedingt deutlich höheren Verbrauch im Winter realisiert werden können, ist allerdings noch unklar."