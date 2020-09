US-Präsident Trump sieht in Tiktok eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Er fordert eine Beteiligung der USA an der chinesischen App. Da sich die Verhandlungen hinziehen, verkündet die Regierung in Washington nun harte Konsequenzen. Auch der Chat-Dienst WeChat ist davon betroffen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erhöht im Streit um die Zukunft der populären Video-App Tiktok den Druck. Ab Sonntag soll es in den USA nicht mehr möglich sein, Tiktok und den Chat-Dienst WeChat aus den App-Stores von Google und Apple herunterzuladen, wie aus einer Mitteilung des Handelsministeriums hervorging. Tiktok soll zudem ab dem 12. November für Nutzer in den USA nicht mehr funktionieren, während dies im Fall von WeChat schon ab Sonntag der Fall sein soll.

Trump habe jedoch eine Frist bis zum 12. November gesetzt, innerhalb der die Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit noch ausgeräumt werden können, erklärte Handelsminister Wilbur Ross. Die US-Regierung bezeichnet die App Tiktok des chinesischen Unternehmens Bytedance als Sicherheitsrisiko mit der Begründung, dass chinesische Behörden an Daten von Amerikanern kommen könnten. Tiktok und Bytedance bestreiten dies.

Zuvor hatte Trump vom Eigentümer Bytedance einen Verkauf des US-Zweigs der Videoplattform verlangt. Konkret sollen die US-Konzerne Oracle und WalMart sowie die US-Anteilseigner von Bytedance mindestens 60 Prozent an TikTok übernehmen. Sollte der Deal so über die Bühne gehen, will ByteDance Insidern zufolge die dann TikTok Global genannte Plattform in den USA an die Börse bringen. Völlig unklar ist noch die Haltung Chinas gegenüber dem Vorschlag. ByteDance zufolge muss die Regierung in Peking genauso wie Trump zustimmen.

Zuvor hatte bereits Microsoft über einen Kauf des Tiktok-Geschäfts in den USA und anderen Ländern verhandelt. Vor wenigen Tagen teilte der Software-Riese allerdings mit, dass sein Angebot von Bytedance abgelehnt worden sei.