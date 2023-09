In seiner Fabrik in Zwickau produziert Volkswagen ausschließlich Elektrofahrzeuge. Dafür werden in den letzten Jahren Tausende Mitarbeitende eingestellt. Ein Teil von ihnen muss jedoch wieder gehen, weil nicht so viele Autos verkauft werden wie erhofft.

Volkswagen baut viele Stellen in seiner Elektroauto-Fabrik in Zwickau ab. 269 befristete Verträge, die nach zwölfmonatiger Laufzeit in Kürze auslaufen, würden nicht verlängert, teilte das Unternehmen mit. Auch der Schichtbetrieb müsse voraussichtlich angepasst werden. Das konkrete Vorgehen werde in den nächsten Tagen mit der Arbeitnehmervertretung abgestimmt. Für das Werk wurde eine Betriebsversammlung einberufen.

Als Grund wurde "die aktuelle Marktsituation" genannt. Volkswagen sei jedoch vom Weg in die Elektromobilität weiterhin zu 100 Prozent überzeugt, betonte ein Unternehmenssprecher; der Standort Zwickau spiele dabei eine zentrale Rolle. Angesichts hoher Inflation und rückläufiger Förderprämien halten sich Käufer bei Elektroautos zurück. Zudem steigt die Konkurrenz durch Tesla und eine wachsende Zahl chinesischer Anbieter.

In den vergangenen Jahren hatte VW in Zwickau 1,2 Milliarden Euro investiert und 3000 neue Mitarbeiter eingestellt, die meisten davon befristet. Derzeit arbeiten etwa 10.700 Menschen in dem Werk, in dem sechs elektrische Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Cupra vom Band laufen. Dort werden ausschließlich E-Autos gebaut.

Befürchtet wird, dass weitere Beschäftigte mit befristetem Vertrag nun ein ähnliches Schicksal treffen könnte und sie ihren Arbeitsplatz räumen müssen. Ein Sprecher sagte, das Unternehmen habe 540 Mitarbeitern mit befristeten Verträgen die Zusage gegeben, sie fest zu übernehmen.