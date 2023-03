Sie waren lange an jeder Tankstelle, in jedem Supermarkt zu kaufen: Die Pfefferminz-Kaugummis "Wrigley's Spearmint" gibt es schon seit mehr als einem Jahrhundert. Nun ist Schluss damit. Der Lebensmittelhersteller Mars gibt die Einstellung des Kult-Kaugummis bekannt.

Die Produktion des Kult-Kaugummis "Wrigley's Spearmint" wird eingestellt. Das berichtet die "Rheinische Post" (RP). Demnach soll der US-Hersteller Mars die Produktion in Deutschland bereits Ende vergangenen Jahres eingestellt haben.

Wie die RP berichtet, nimmt Mars wohl "das komplette Strip- und Mini-Strip-Kaugummi-Sortiment" aus dem Portfolio. Die "rückläufigen Entwicklungen" haben zu schlechten Verkaufszahlen geführt. "Etwas Adäquates zu den Kaugummistreifen können wir Ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten", sagte eine Pressesprecherin auf Anfrage von RP. Demnach soll die Marketingabteilung des Konzerns für solche Entscheidungen zuständig sein. Seit Anfang des Jahres werden nur noch Kaugummidragees produziert und verkauft.

Seit 1893 werden die Kaugummis des weltweit größten Kaugummiherstellers William Wrigley Jr. Company produziert. Im Jahr 1881 wurde das Unternehmen gegründet und stellte ursprünglich Seife und Backpulver her. Anfangs legte das Unternehmen jedem Seifenstück eine Packung Backpulver bei. Dies förderte den Absatz, so dass Wrigley's begann, auch Backpulver zu verkaufen - und zwei Kaugummistreifen beizulegen. So kam der Kaugummi auf den Markt.

Im Jahr 1925 eröffnete Wrigley die erste deutsche Fabrik in Frankfurt. Kurze Zeit später, bereits 1932, musste dieser Standort wieder geschlossen werden. Im Jahr 1955 wurde in Düsseldorf eine neue Produktionsstätte eröffnet. 2008 übernahm Mars Incorporated die Wrigley Company. Das Unternehmen wurde für satte 23 Milliarden US-Dollar verkauft.