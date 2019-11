Beides sind Traditionskonzerne, beide kämpfen mit Problemen: Nun könnte sich eine milliardenschwere Übernahme anbahnen, denn der Kopiererhersteller Xerox legt ein Kaufangebot für HP vor. Aber wie will den Deal stemmen?

Der unter Druck stehende Kopierer- und Druckerhersteller Xerox greift nach dem traditionsreichen PC-Hersteller HP Inc. Xerox habe ein Angebot vorgelegt, teilte HP nach US-Börsenschluss mit. Konkretere Angaben gab es nicht.

Ein Zusammenschluss könnte den vom technologischen Wandel in der Branche betroffenen Unternehmen deutliche Einsparungen ermöglichen. HP kommt auf einen Marktwert von 27 Milliarden US-Dollar. Es ist unklar, wie Xerox eine Übernahme finanzieren will. 2,3 Milliarden Dollar erhofft sich Xerox vom Verkauf seiner Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Fujifilm.

Xerox stellt Drucker und Kopierer her und macht den größten Umsatz mit Vermietung und Wartung. HP verkauft kleinere Drucker und ist einer der größten PC-Hersteller weitweit. HP verkündete Anfang Oktober den Abbau von 9000 Stellen und die Wiederbelebung des Druckergeschäftes. Künftig will HP Kunden beim Kauf eines Drucker mit Rabatten an Tintenpatronenkäufe binden. Außerdem investiert HP in 3-D-Druck.