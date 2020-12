Die Luftfahrt steckt in einer tiefen Krise. Lufthansa stellt die Ausbildung eigener Piloten ein. Doch in einem anderem Bereich tun sich neue Zukunftschancen auf. Die Lufthansa-Flugschule arbeitet gemeinsam mit einem Startup an der Ausbildung für künftige Flugtaxi-Führer.

Der Elektro-Flugtaxi-Hersteller Lilium lässt die Piloten seiner geplanten Senkrechtstarter von der Lufthansa-Flugschule ausbilden. "Gemeinsam werden Lilium und Lufthansa Aviation Training (LAT) ein Pilotenauswahl- und Trainingsprogramm entwickeln, um Piloten für den Lilium Jet zu qualifizieren", teilten die beiden Unternehmen mit. In der ersten Phase werde bereits qualifizierten Verkehrspiloten eine Zusatzausbildung zum Lilium-Jet Piloten angeboten. Um weltweit genug Piloten ausbilden zu können, werde auch Virtual-Reality-Technik genutzt.

Lilium entwickelt ein Elektro-Flugtaxi mit fünf Sitzen. Während die meisten Konkurrenzmodelle wie übergroße Drohnen konzipiert sind, soll der Lilium Jet senkrecht starten und landen, aber die Strecke mit Hilfe von Tragflächen wie ein konventionelles Flugzeug zurücklegen. Das mache den Elektro-Jet schneller und effizienter. 2025 soll die Serienproduktion und der Betrieb regionaler Flugdienste starten.

LAT-Managerin Tiziana Heilig sagte: "Wir freuen uns sehr, mit Lilium zusammenzuarbeiten, um ein völlig neuartiges Ausbildungsprogramm zu schaffen." Mit dem Lufthansa-Konzern steckt auch die Flugschule, die Piloten und Kabinenpersonal für rund 200 Airlines weltweit ausbildet, in einer tiefen Krise. Das Unternehmen hat kürzlich angekündigt, die Ausbildung von Lufthansa-Piloten komplett einzustellen. Denn angesichts der Kürzungen im Konzern werde über Jahr kein Nachwuchs fürs Cockpit mehr benötigt.

In die bislang noch nicht kommerziell fliegenden Flugtaxis setzen viele Investoren dagegen große Hoffnungen. In Deutschland testet unter anderem Airbus derzeit sein Modell City-Airbus. Das ebenfalls elektrische Fluggerät für bis zu vier Passagiere soll allerdings ohne Piloten durch die Städte fliege. Boeing verfolgt Flugtaxi-Pläne unter anderem in Kooperation mit Porsche.

Auch Lilium-Konkurrent Volocopter hat bereits Testflüge durchgeführt. An dem Startup sind unter anderem Autobauer Daimler und Geely beteiligt. Volocopter will schon innerhalb der nächsten drei Jahre den kommerziellen Flugbetrieb in Singapur aufnehmen. Das erste Angebot werde voraussichtlich eine touristische Route entlang der Küste des Stadtstaates sein. Damit wäre das badische Startup der erste Flugtaxi-Anbieter überhaupt, der den kommerziellen Betrieb aufnimmt.