Unterhaltung

Hauptrolle im 25. Bond: Craig gibt ein letztes Mal den "007"

Lieber wolle er sich die Pulsadern aufschneiden als einen weiteren Bond zu drehen - das waren die Worte von Daniel Craig im Herbst 2015. In einer Late Night Show bestätigt der Brite jetzt, was alle Fans gehofft haben: Er wird doch noch mal die Welt retten.

Lang wurde spekuliert, jetzt hat er es selbst bestätigt: Daniel Craig wird erneut James Bond darstellen. Auf die entsprechende Frage des Moderators Stephen Colbert in dessen "The Late Show" antwortete der 49-Jährige am Dienstagabend kurz und klar mit: "Ja."

Bereits Ende Juli hatten britische und US-Medien berichtet, dass Craig nach "Casino Royale", "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Spectre" auch im 25. Bond-Abenteuer die Hauptrolle übernehmen soll. Angeblich erhält er eine Gage von umgerechnet 90 Millionen Euro.

Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht: Denn der fünfte Bond soll auch der letzte für Craig sein. "Ich denke, das war es dann. Ich möchte aufhören, solange ich obenauf bin", sagte er in "Late Show".

Unmittelbar nach den Dreharbeiten für "Spectre" hatte Craig 2015 in einem Interview mit dem Magazin "Time Out" gedroht, er würde sich lieber die Pulsadern aufschneiden als jetzt noch einen weiteren Bond-Film zu drehen. In den Medien war daraufhin bereits spekuliert worden, wer als Nachfolger infrage käme. Später führte Craig den Satz auf seine Erschöpfung zurück. Endgültig festgelegt, ob er noch einmal James Bond spielen wolle, hatte er sich aber nie.

Der neue Bond soll am 8. November 2019 in die Kinos kommen.

Quelle: n-tv.de