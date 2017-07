Unterhaltung

"Gangnam Style" war gestern: Das ist das neue Youtube-Rekordvideo

Fünf Jahre kam an Psys Video zu seinem Song "Gangnam Style" nichts ran. Doch der südkoreanische Rekordhalter ist entthront. Es gibt einen neuen Clip mit den meisten Abrufen bei Youtube aller Zeiten. Und wieder ist es ein Musikvideo.

Es war der 15. Juli 2012. Somit ist es beinahe auf den Tag genau fünf Jahre her, dass ein gewisser Park Jae-sang aus Südkorea, der sich den Künstlernamen Psy zugelegt hat, ein Lied namens "Gangnam Style" veröffentlichte.

Das zugehörige Video postete sein Label selbstverständlich auch bei Youtube. Dort erlebte es alsbald sein virales Wunder. Psys skurrile Tanzbewegungen, die Knallbonbonfarben des Clips, der ebenso abgedrehte wie hintersinnige Songtext und der eingängige Groove des Liedes bescherten dem Video binnen kürzester Zeit eine bis dato nie da gewesene Aufmerksamkeit bei Youtube. Die Zahl der Abrufe schwoll irgendwann sogar dermaßen an, dass die Videoplattform ihren Code neu aufsetzen musste - so viele Streams anzuzeigen, war technisch bis dahin nicht vorgesehen. Einfach, weil man mit Abrufzahlen dieser Größenordnung ursprünglich nicht gerechnet hatte.

Somit mauserte sich "Gangnam Style" in Windeseile zum meistgesehenen Clip aller Zeiten bei Youtube. Ein Rekord, der fast fünf Jahre lang ungebrochen sein sollte. Aber eben nur fast. Denn Psys Video-Meilenstein wurde soeben überholt. Nein, nicht vom neuesten lustigen Katzenclip, nicht von Dagi Bees Schminktipps und auch nicht von irgendeinem Horrorclown-Streich. Stattdessen handelt es sich beim neuen Rekordhalter abermals um ein Musikvideo.

"See You Again"

Es ist der Clip zum Song "See You Again" von Rapper Wiz Khalifa und Songwriter Charlie Puth. Die Ballade wurde für den Film "Fast & Furious 7" aus dem Jahr 2015 geschrieben. Sie ist während der Erinnerung an Paul Walker im Abspann des Films zu hören. Der Schauspieler, der in diversen Teilen der Reihe mitgewirkt hatte, war 2013 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das sentimentale "See You Again" war der weltweit erfolgreichste Song des Jahres 2015. Mittlerweile wird es häufig auch auf Beerdigungen gespielt.

Der Clip zählt nach aktuellem Stand (Dienstagmittag) 2.895.724.605 Aufrufe - in Worten: zweimilliarden-achthundertfünfundneunzigmillionen-siebenhundertvierundzwanzigtausend-sechshundertundfünf. Und "Gangnam Style"? Das verzeichnete zur selben Zeit 2.894.530.757 Abrufe - also tatsächlich mehr als eine Million (exakt 1.193.848) weniger.

"Despacito" nimmt Anlauf

Stellt sich nur die Frage, wie lange "See You Again" seinen Rekord, für den es mehr als zwei Jahre gebraucht hat, halten kann. Schließlich befindet sich bereits der nächste Anwärter auf den Spitzenplatz auf der Überholspur. Das Video zum Sommerhit "Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee kratzt bereits an der Marke von 2,5 Milliarden. Am Dienstagmittag lag die Zahl der Streams bei 2.484.098.774. Dafür benötigte der am 12. Januar 2017 veröffentlichte Clip allerdings gerade mal knapp ein halbes Jahr. Nicht auszuschließen also, dass er demnächst den Youtube-Thron erklimmt.

Insgesamt sind 47 der 50 meistgesehenen Clips bei Youtube Musikvideos. Neben "See You Again" und "Gangnam Style" auf den Plätzen eins und zwei sowie "Despacito", das aktuell noch "nur" auf dem fünften Rang zu finden ist, zählen auch Justin Biebers "Sorry" (2.635.757.089) auf Platz drei und "Uptown Funk" von Mark Ronson und Bruno Mars (2.550.694.609) auf Platz vier zu den Top 5 bei Youtube.

Quelle: n-tv.de