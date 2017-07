Unterhaltung

Drogen-Skandal bei Kardashians: Ist das etwa Kokain, Kim?

Früher konnten Rockstars mit ausschweifenden Drogeneskapaden punkten, heute hat man seine Promis lieber Smoothies schlürfend auf dem Laufband. Deswegen ist der Wirbel auch groß, als Kim Kardashian nun plötzlich neben verdächtigen weißen Linien posiert.

An Skandale ist Kim Kardashian gewohnt. Während die Selfie-Queen die meisten Gerüchte gepflegt ignoriert, bezieht sie nun aber doch einmal Stellung. In einem ihrer Instagram-Videos wollen aufmerksame Nutzer Drogen entdeckt haben.

Der brisante Kurz-Clip zeigt Kardashian mit Blumenkronen-Filter. Im Hintergrund zeichnen sich auf einer schwarzen Fläche zwei weiße Linien ab. Für viele war die Sache sofort klar: Kokain.

"Solche Gerüchte nehme ich nicht auf die leichte Schulter", twitterte Kardashian, nachdem sie in den sozialen Netzwerken vermehrt des Drogenkonsums bezichtigt worden war. "Also beende ich [die Diskussion] schnell." Bei dem Pulver handele es sich um Zucker - ein Überbleibsel ihres Ausflugs mit Tochter North in einen New Yorker Süßigkeitenladen.

Später allerdings fand Kardashian dann doch eine andere Erklärung für die weißen Linien. "Okay, Leute, ich bin eben wieder zurück ins Hotelzimmer gekommen", teilte sie ebenfalls per Instagram-Video mit. "Guckt euch diesen Tisch an, gleiche Position. Es ist immer noch hier!" Dabei deutete sie auf die Marmormaserung.

"Habe mich nie für Drogen interessiert"

Na, was denn nun? Das werden sich sicherlich einige fragen. Man wird es wohl nie erfahren. Grundsätzlich hatte sich Kardashian immer gegen Rauschzustände ausgesprochen. 2010 sagte sie in einer amerikanischen Talkshow: "Ich war nie ein Trinker, ich habe mich nie für Drogen interessiert."

Allerdings rückte Kardashian jüngst bereits teilweise von diesen Gedanken ab. Im Urlaub unter Palmen posierte Kardashian mit Tequila. Alles im Rahmen eines Werbedeals - oder vielleicht ja doch ein Sinneswandel.

Quelle: n-tv.de