"Herr Spacey fühlte sich frei": Spacey soll am Theater belästigt haben

Ein weiterer Schauspieler bezichtigt Kevin Spacey: Dieser soll als künstlerischer Direktor an einem Londoner Theater gleich reihenweise junge Schauspieler angemacht und genötigt haben. Das Theater gibt eine Stellungnahme heraus.

Der mexikanische Schauspieler Roberto Cavazos hat neue schwere Vorwürfe gegen Oscar-Preisträger Kevin Spacey erhoben. Während dessen Zeit als künstlerischer Direktor des Londoner Old Vic Theatre habe es unzählige Übergriffe und ungewollte sexuelle Avancen gegeben. "Viele von uns haben eine 'Kevin Spacey Geschichte'. Es brauchte wohl nur einen jungen Mann unter 30, und Herr Spacey fühlte sich frei, uns anzufassen", schrieb der 35-jährige Cavazos auf Facebook. "Es war so üblich, dass es sogar zu einem lokalen Witz wurde (von schlechtem Geschmack)."

Spacey war zwischen 2004 und 2015 an dem Londoner Theater engagiert. In einem Statement betonte die Theaterleitung: "Ungebührliches Verhalten jedes Mitarbeiters des Old Vic ist völlig inakzeptabel." Beschwerden würden unter einer bestimmten Mailadresse entgegengenommen und vertraulich behandelt. "Wir haben externe Berater eingesetzt, die uns bei der Bearbeitung der eingegangenen Informationen unterstützen."

Der 46-jährige Schauspieler Anthony Rapp ("Star Trek: Discovery") hatte Spacey als erster eines sexuellen Übergriffs vor rund 30 Jahren beschuldigt. Er sei damals 14 Jahre alt gewesen und Spacey 26. Der Oscar-Preisträger outete sich kurz nach den Vorwürfen als schwul. Der Streamingdienst Netflix kündigte das Ende der Dramaserie "House of Cards" an, in der Spacey die Hauptrolle spielt - dies sei aber schon länger geplant gewesen.

