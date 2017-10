Unterhaltung

Mach's noch einmal, Justin!: Timberlake darf beim Super Bowl singen

Es ist alles verziehen: 14 Jahre nach Justin Timberlakes "Nipplegate"-Performance an der Seite von Janet Jackson wird der 36-Jährige wieder bei der Halbzeitshow des Super Bowl auftreten. Dass es dieses Mal anzüglich wird, ist relativ unwahrscheinlich.

US-Popstar Justin Timberlake wird in der Halbzeit-Show des Super Bowl im kommenden Jahr auftreten. Der 36-Jährige veröffentlichte am Sonntag (Ortszeit) ein Video auf Twitter, in dem er sich gemeinsam mit US-Komiker Jimmy Fallon über seine bevorstehende Show freut. "Ich habe die Halbzeit", schrieb er. Zeitgleich bestätigte die US-amerikanische Football-Liga NFL ihn als Hauptkünstler beim Finale am 4. Februar 2018 in Minnesota.

Der Auftritt findet 14 Jahre nach dem letzten Auftritt Timberlakes beim Super Bowl statt. Damals sorgte er gemeinsam mit Sängerin Janet Jackson für einen ausgewachsenen TV-Skandal. Am Ende ihrer Show riss Timberlake einen Teil des Oberteils von Jackson ab - und entblößte ihre gepiercte Brustwarze. US-Medien betitelten den Vorfall als "Nipplegate" - die Musiker selbst sprachen von einem defekten Kostüm Jacksons.

Seit dem Vorfall wird der Super Bowl mit einer Verzögerung von fünf Sekunden ausgestrahlt, um bei möglichen Pannen eine Übertragung verhindern zu können. Und auch für den US-amerikanischen Fernsehsender CBS hatte die ganze Sache ein Nachspiel. Die US-Medienaufsicht warf dem Sender vor, mit dem Auftritt zur "Unanständigkeit" beigetragen zu haben und verhängte ein Bußgeld von umgerechnet fast 350.000 Euro.

Im Juli 2008 kassierte jedoch ein Berufungsgericht in Philadelphia die Strafe. Der Sender sei nicht verantwortlich für den umstrittenen Auftritt, hieß es im Urteil. Dennoch streiten die Amerikaner nach wie vor darüber, ob der Skandal kalkuliert war. Immerhin sang Timberlake, während er das Oberteil von Jackson herunterriss: "Gonna have you naked by the end of this song" - "Bis zum Ende dieses Lieds werde ich Dich nackt haben".

Quelle: n-tv.de