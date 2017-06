Unterhaltung

Auf die Räder, fertig, los!: Kraftwerk bitten zur "Tour de France"

Für die "Tour de France" ist es eine Premiere. Erstmals wird sie am 1. Juli in Düsseldorf starten. Für Kraftwerk hingegen ist es eine Heimkehr. Mit einem Konzert in ihrer Heimatstadt eröffnen sie das Rennen. n-tv.de stimmt mit einem exklusiven Clip darauf ein.

Es ist 1983, als Kraftwerk mit ihrem Song "Tour de France" dem bedeutendsten Radrennen der Welt zu dessen 80. Geburtstag ein musikalisches Denkmal setzen. Und dabei bleibt es nicht: 20 Jahre später folgt mit dem Album "Tour de France Soundtracks" eine weitere Hommage an "Le Tour". Es ist das bisher letzte reguläre Studioalbum der Elektropioniere aus Düsseldorf, das es seinerzeit bis auf Platz 1 der deutschen Charts schaffte.

Völlig tatenlos war die Band um ihren Gründer Ralf Hütter - übrigens selbst ein begeisterter Radsportfan - seither natürlich trotzdem nicht. So erschien etwa erst vor rund einem Monat "3-D der Katalog", eine umfassende und live eingespielte Werkschau aller Kraftwerk-Veröffentlichungen. Dabei gibt es nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auf Blu-Ray und DVD mit den Multi-Media-Auftritten der Kultgruppe auch auf die Augen. n-tv.de zeigt nun exklusiv das Video zum Song "Tour de France - Étape 2", der in seiner Ursprungsversion auf dem Album von 2003 erschienen war.

Der Anlass liegt natürlich auf der Hand: Mit dem "Grand Depart" ("Große Abfahrt") startet am Samstag die "Tour de France" in ihre 104. Auflage. Nach 1965 (Köln), 1980 (Frankfurt am Main) und 1987 (West-Berlin) findet der Auftakt zu dem Rennen in diesem Jahr mit Düsseldorf erst zum vierten Mal in einer deutschen Stadt statt.

Was würde da nicht besser passen als ein Auftritt von Kraftwerk, die schließlich zu den berühmtesten Kindern der Rheinmetropole zählen? Dementsprechend wird die Gruppe im Rahmen eines Open-Air-Konzerts im Düsseldorfer Ehrenhof den Start der "Tour de France" musikalisch untermalen. "Wir schaffen unsere eigenen Bilder und springen durch ganz verschiedene Kunstgattungen. Wir machen immer alles alleine. Film, Foto, Grafik, Design. Musik", umschreibt Hütter das Kraftwerk-Credo, von dem man sich nicht nur am Samstag live, sondern auch hier im Video überzeugen kann.

Quelle: n-tv.de