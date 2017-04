Ratgeber

Nächste Fünf-Euro-Münze: Die "Subtropische Zone" kommt 2018

Bitte nicht verwirren lassen - morgen erscheint die neue Fünf-Euro-Münze "Tropische Zone" - und schon heute verkündet das Bundesfinanzministerium das Erscheinen der "Subtropischen Zone. Für April 2018.

Es wird heiß. Am 27. April 2017 ist die "Tropische Zone" als Beginn und Teil einer Serie, die 2021 mit einer Münze zur "Polaren Zone" enden soll, im Handel - und schon jetzt in der Sammleredition ausverkauft. Da kommt die Ankündigung des Bundesfinanzministerium gerade recht, dass die Bundesregierung beschlossen hat, eine weitere Fünf-Euro-Sammlermünze "Subtropische Zone" mit einem orangefarbenen Kunststoffring prägen zu lassen und im April 2018 auszugeben.

Die Münze wird dann die zweite Ausgabe einer fünfteiligen Serie "Klimazonen der Erde“, in der von 2017 bis 2021 jeweils eine Ausgabe pro Jahr erscheint. Den Auftakt der Serie bildet die rote "Tropische Zone", die morgen herausgegeben wird. Die Farbzuordnung der Polymerringe erfolgt entsprechend den vorherrschenden klimatischen Verhältnisse der einzelnen Zonen anhand der Temperatur-Farbskala: von heiß (rot) bis kalt (violett).

Die Fünf-Euro-Münze "Subtropische Zone" besteht aus zwei verschiedenen Kupfer-Nickel-Legierungen sowie einem lichtdurchlässigen Polymerring. Sie hat eine Masse von 9 Gramm und wird in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz hergestellt. Die Wertseite zeigt einen Adler, den Schriftzug "Bundesrepublik Deutschland“, Wertziffer und Wertbezeichnung, die Jahreszahl 2018, die zwölf Europasterne sowie – je nach Prägestätte – das Münzzeichen "A" (Berlin), "D" (München), "F" (Stuttgart), "G" (Karlsruhe) oder "J" (Hamburg).

Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden zum Nennwert (5 Euro) über die Deutsche Bundesbank in den Verkehr gebracht. Die Ausgabe der Münzen in der Sammlerqualität Spiegelglanz erfolgt zu einem über dem Nennwert liegenden Verkaufspreis. Die Verkaufsstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland (VfS) wird über den genauen Preis und die konkreten Bestellmodalitäten rechtzeitig vor Ausgabe der Münze informieren.

Quelle: n-tv.de