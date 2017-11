Sport

So läuft der zwölfte Spieltag: Der große Heynckes rettet die Retro-Bayern

Von Stefan Giannakoulis

Dank Jupp Heynckes ist die Rentner-Gang des FC Bayern dabei, die Bundesliga wieder bis hin zur Langeweile zu dominieren: "So schlecht wie die Berichterstattung kann der deutsche Fußball nie werden." Und der FC Schalke 04 ist so gut wie der BVB.

Was macht der FC Bayern?

Nach nur vier Spielen unter Jupp Heynckes stehen die Münchner dort, wo sie ihrer Meinung nach permanent hingehören - an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Und das gar mit einem kleinen Polster, vier Punkte vor den Rasenballsportlern aus Leipzig, gar sechs vor den Dortmundern und den Schalkern. Was auch immer der bis zum Erbrechen zitierte Heynckes-Effekt sein soll - es war wohl keine völlig falsche Entscheidung, ihn zum vierten Mal in den vergangenen 30 Jahren als Trainer zu engagieren. Und der entlassene Carlo Ancelotti steht dem Vernehmen nach kurz davor, demnächst die italienische Nationalmannschaft anzuleiten, die just erstmals seit 60 Jahren die Teilnahme an der Weltmeisterschaft verpasst hat.

Aber zurück zu den Retro-Bayern, die nach dem 72 Jahre alten Heynckes nun auch den 75 Jahre alten Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt als Teamarzt zurückgeholt haben, der 1977 erstmals für den Klub arbeitete. Und hatten wir erwähnt, dass Peter Hermann und Hermann Gerland, Heynckes Assistenten, 65 und 63 Jahre alt sind? Initiiert hat das alles der 65 Jahre alte Präsident Uli Hoeneß, seit 1970 im Verein. Das alles klingt nach einer bayrischen Version von "Der große Bellheim", dem Fernsehvierteiler von Dieter Wedel aus dem Jahr 1992, in dem vier Rentner eine Kaufhauskette vor dem Ruin retten - und zeigen, dass Leistung keine Frage des Alters ist. Von daher ist der FC Bayern also gut aufgestellt, wenn an diesem Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) der FC Augsburg am zwölften Spieltag nach München kommt. Und Ancelotti war mit seinen 58 Jahren wahrscheinlich einfach zu jung. Unser Tipp: 3:0.

Wie geht's dem BVB und den Schalkern?

Das kann die Dortmunder Borussia altersmäßig natürlich nicht mithalten, punktemäßig auch nicht. Bevor der große Heynckes seinen Ruhestand unterbrach, stand der BVB in der Tabelle fünf Zähler vor den Bayern, danach ging fast nichts mehr. Es begann mit einem 2:3 gegen Leipzig, es folgten ein 2:2 in Frankfurt, ein 2:4 in Hannover und am elften Spieltag dann ein 1:3 gegen den FC Bayern. Nun treten die Dortmunder an diesem Freitag ab 20.30 Uhr beim Aufsteiger VfB Stuttgart an. Und verzichten freiwillig auf ihren besten Angreifer, auf Pierre-Emerick Aubameyang. Warum? "Aus disziplinarischen Gründen." Ansonsten sagt ihr 53 Jahre alter Trainer Peter Bosz: "Wenn man nicht gewinnt, ist der Druck da. Wenn man das Gegenwind nennt: Dann ist der Wind da." Zumal er einräumte: "Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die Spielweise haben mich nicht immer froh gemacht." Aber: "Wir haben in der Länderspielpause mal wirklich trainieren können. Hat Spaß gemacht. Der Optimismus bei mir ist da." Tipp: 0:2.

Das ist doch schön, ändert aber nichts daran, dass die aufstrebenden Schalker mittlerweile ebenso viele Punkte gesammelt haben wie der BVB. Am Sonntag nun ist ab 15.30 Uhr der Hamburger SV zu Gast. Als Domenico Tedesco, der Trainer der Gelsenkirchener, 1985 geboren wurde, ging Heynckes gerade in sein siebtes Jahr als Übungsleiter der Mönchengladbacher Borussia - bei der er 1979 mit 34 Jahren als bis dahin jüngster Coach der Liga nach seiner Karriere als Spieler eingestiegen war. Im November 1985, zwei Monate nach Tedescos Geburt, hatte Heynckes dem "Spiegel" ein Interview gegeben. Die Gelassenheit des Alters besaß er noch nicht: "Ich habe kein Verständnis dafür, dass es unter Journalisten Mode geworden ist, sich auf Kosten des Fußballs als Kritiker profilieren zu wollen. So schlecht wie der überwiegende Teil der Berichterstattung kann der deutsche Fußball nie werden." Überhaupt, konstatierte Heynckes vor 32 Jahren, sei die Medienlandschaft rauer geworden: "Die Spieler werden, anders als zu meiner Zeit als Fußballprofi, nur noch als Lieferanten von Schlagzeilen benutzt. Ich finde es richtig, dass sie jetzt eine halbe Stunde Zeit haben, Abstand vom Spiel zu gewinnen, ehe sie sich den Fragern stellen müssen. Die meisten von ihnen sind doch ohnehin einfache Jungs, den Reportern rhetorisch unterlegen." Und über einige Kollegen sagte er: "Das ist das Problem der Plaudertaschen unter uns Trainern. Die hauen die Dinger raus und erschrecken sich zu Tode, wenn sie ihre Worte gedruckt sehen." Abgesehen davon: Von 2003 bis 2004 hat Heynckes auch schon auf Schalke gearbeitet. Tipp: 2:0 für Schalke.

Was machen die Rasenballsportler aus Leipzig?

So gar nicht in die Retro-Ecke passen die Leipziger Rasenballsportler, die die Getränkefirma Red Bull erst am 19. Mai 2009 gegründet hat. Vier Tage später beendete Heynckes mit einem 2:1-Sieg über den VfB Stuttgart sein knapp einmonatiges Aushilfsengagement bei den Bayern als Nachfolger des gefeuerten Jürgen Klinsmann und heuerte danach bei Bayer 04 Leverkusen an. Dort spielen die Leipziger am Samstagnachmittag: Egal, wo du hinfährst, Jupp Heynckes war schon da. In Leverkusen treffen, abgesehen von den Münchnern, zwei der formstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Die Gastgeber und ihr Trainer Heiko Herrlich haben seit sechs Partien nicht mehr verloren; und Ralph Hasenhüttls Leipziger haben als Tabellenzweiter in dieser Spielzeit bereits drei Begegnungen nach einem Rückstand noch gewonnen - das schaffte kein anderes Team der Liga. Vor drei Wochen bei Heynckes' Münchnern allerdings verloren sie am zehnten Spieltag mit 0:2. Tipp für Samstag: 2:2.

Was passiert sonst noch?

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Die SGE hat Heynckes auch schon mal trainiert, von 1994 bis 1995. Ansonsten verhandelt der FC Bayern mit den Hoffenheimern darüber, ob ihr Angreifer Sandro Wagner im Winter nach München wechselt, damit sie dort für den Fall der Fälle einen Ersatz für Robert Lewandowski haben. Tipp: 2:1.

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln: Wenn diese beiden Teams kurz nach dem 11.11. gegeneinander spielen, müsste jetzt eigentlich was mit Karneval kommen. Allerdings tendiert die Stimmung beim unangefochtenen Tabellenletzten aus Köln gegen Aschermittwoch. Doch Verteidiger Dominic Maroh sagt: "Wir können ja jetzt nicht den Spielbetrieb einstellen." Tipp: 1:1.

VfL Wolfsburg - SC Freiburg (alle Samstag, 15.30 Uhr): Wenn der VfL Wolfsburg spielt, müsste jetzt eigentlich was mit Unentschieden kommen. Bitteschön: Seit Martin Schmidt die Elf vom Mittellandkanal trainiert, hat sie sieben Mal hintereinander remisiert. Schmidt hat angekündigt, bis zur Weihnachtspause sechs Punkte holen zu wollen. Stehen etwas noch neun Spieltage an? Tipp für das Spiel zweier Teams, die Heynckes nie trainiert hat: 1:1.

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr): Bei den Gladbachern ist Heynckes ja groß geworden. Von 1963 bis 1967 und von 1970 bis 1978 stürmte er insgesamt 308 Mal für die Borussia und erzielte dabei 218 Tore. Selbstverständlich ist er Ehrenbürger der Stadt Mönchengladbach. In Berlin übrigens fand das bisher letzte Spiel des FC Bayern ohne Heynckes statt, beim 2:2 nach 2:0 Führung am siebten Spieltag saß Willy Sagnol interimsweise auf der Bank. Und nun? 2:1 für die Hertha, tippen wir.

SV Werder Bremen - Hannover 96 (Sonntag, 18 Uhr): Für Hannover war Heynckes wiederum von 1967 bis 1970 am Ball, und das ebenfalls durchaus erfolgreich. In 86 Partien gelangen ihm 25 Tore. Ansonsten ist es so, dass der Aufsteiger derzeit ungleich erfolgreicher ist als der SV Werder, beim dem Interimstrainer Florian Kohfeldt nun als Chef weitermachen darf, auch wenn er nur dritte oder vierte Wahl war, wie Sportchef Frank Baumann sagte. Tipp: 1:2.

Wer spielt das beste Phrasenschach?

"Wer die Sommerferien ohne Fußball verleben möchte, sollte nach Österreich oder Italien fahren. Dort bleiben die Fernseher aus."

Auch Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl hat mitbekommen, dass Italien in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland gescheitert ist - und sein Heimatland Österreich eh.

