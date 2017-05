Sport

Weiter geht's in Liga zwei: Duisburg und Kiel machen Aufstieg perfekt

Auswärts zum Erfolg: Zwei Fußball-Traditionsvereine feiern den Aufstieg in die 2. Liga: Holstein Kiel und der MSV Duisburg. Während Duisburg den direkten Wiederaufstieg schafft, spielt Kiel erstmals seit 36 Jahren wieder zweitklassig.

Der MSV Duisburg und Holstein Kiel spielen in der nächsten Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Die beiden Klubs gewannen ihre vorletzten Spiele in der 3. Liga und sind nicht mehr von den beiden Aufstiegsplätzen zu verdrängen.

Duisburg setzte sich bei Fortuna Köln mit 3:0 (1:0) durch Tore von Andreas Wiegel (45.+1), Kingsley Onuegbu (72.) und Simon Brandstetter (90.) durch. Holstein Kiel gewann bei der SG Sonnenhof Großaspach nach einem Treffer von Marvin Duksch (31.) mit 1:0 (1:0).

Als zweiter Absteiger neben dem FSV Frankfurt steht der FSV Mainz 05 II trotz eines 3:3 (1:2)-Unentschiedens bei den Sportfreunden Lotte fest.

