Ancelotti ist ganz aufgeregt: FC Bayern gegen Real, BVB trifft auf Monaco

Sie nennen es Fußball-Klassiker: Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Real Madrid. Das ist besonders für Trainer Carlo Ancelotti interessant. Borussia Dortmund spielt gegen AS Monaco. Das ergibt die Auslosung der Uefa.

Der deutsche Fußballmeister FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Real Madrid. Dabei haben die Münchner gegen die Spanier am 11. oder 12. April zuerst Heimrecht. Das Rückspiel im Estadio Bernabéu findet dann eine Woche später, also am 18. oder 19. April statt. Borussia Dortmund spielt gegen den französischen Klub AS Monaco. Auch der BVB spielt zuerst im eigenen Stadion. Das ergab die Auslosung der Uefa in Nyon.

"Das ist ein Klassiker", sagte Karl-Heinz Rummenigge völlig überraschend dem Fernsehkanal des Klubs. Dabei haben sie in München an diesen Gegner eher schlechte Erinnerungen. Zum bisher letzten Mal trafen beide Vereine Ende April 2014 im Halbfinale der europäischen Königsklasse aufeinander. Damals trainierte Carlo Ancelotti, nun beim FC Bayern unter Vertrag, noch die Königlichen - und triumphierte. In Madrid gewann Real das Hinspiel mit 1:0, das Rückspiel geriet für die Münchner und Coach Josep Guardiola dann zum Desaster: Am Ende hieß es 4:0 für die Madrilenen, die Bayern mussten die höchste Heimniederlage ihrer ruhmreichen Europapokalgeschichte verdauen.

Guardiolas Desaster 2014

Daran wird sich auch Rummenigge noch erinnern: "Für Carlo ist das vielleicht auch eine große Motivation. Er hat zwei Jahre in Madrid gearbeitet. Es ist das absolute Top-Los, das im Topf lag. Das wird schwer. Ich finde es gut, dass wir zuerst das Heimspiel haben. Da können wir versuchen, vorzulegen. Die Aussichten stehen 50:50." Insgesamt ist die Bilanz für die Münchner ja auch positiv: In 22 Partien siegte der deutsche Rekordmeister zwölfmal. Achtmal gewann Real, zwei Spiele endeten unentschieden. Und Ancelotti sagte tatsächlich: "Für mich ist es aufregend, nach Madrid zurückzukehren." Er sprach von einem "schwierigen Spiel". Aber er habe Vertrauen in seine Mannschaft. "Wir wollen die Champions League gewinnen."

Und was sagen sie in Dortmund? Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gab zu Protokoll: "Wir wollten vor allem Bayern aus dem Weg gehen." Was ja geklappt hat. Und: "Wir können nicht klagen, es ist ein schönes Los. Aber ich habe auch Monacos Spiel gegen ManCity gesehen und weiß um die Tordifferenz der Mannschaft in der Ligue 1." Sportdirektor Michael Zorc konstatierte: "Endlich mal eine Paarung, die wir in unserer Europapokalhistorie noch nicht hatten und aus meiner Sicht obendrein eine auf Augenhöhe. Wir müssen sehr wachsam sein, denn Monaco führt die französische Liga nicht von ungefähr vor Paris St. Germain an und hat in Manchester City einen starken Kontrahenten aus dem internationalen Wettbewerb geworfen."

Auch Trainer Thomas Tuchel erinnert sich daran, was die Monegassen schon geleistet haben: "Ein sehr spannendes, sehr schwieriges Los. Monaco hat in zwei spektakulären Spielen den Mitfavoriten ManCity bezwungen. Es ist eine sehr homogene Mannschaft mit großer individueller Klasse und einem herausragenden Trainer. Wir benötigen zwei Mal unsere absolut beste Leistung, um diesen Gegner auszuschalten." In den weiteren Viertelfinal-Partien spielen Atlético Madrid und Leicester City sowie Juventus Turin und der FC Barcelona gegeneinander. Das Halbfinale ist für den 2. und 3. sowie den 9. und 10. Mai terminiert, das Endspiel findet am 3. Juni im Millennium Stadium in Cardiff statt.

Quelle: n-tv.de