Mainz im freien Buli-Fall: HSV stoppt Hoffenheim, Leipzig spektakelt

In Unterzahl siegt sich RB Leipzig gegen Leverkusen ganz spät Richtung Champions League. Hoffenheims Bayern-Helden stolpern am 28. Bundesliga-Spieltag beim HSV. Gladbach feiert den Derbysieg in Köln, S04 überrollt Wolfsburg und Mainz kriselt immer schlimmer.

RB Leipzig - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Aufsteiger RB Leipzig hält dank Joker Yussuf Poulsen weiter direkten Kurs auf die Champions League. Durch den Last-Minute-Treffer des dänischen Nationalspielers setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (0:0) durch. Vor 42.558 Zuschauern in der ausverkauften Leipziger Arena sorgte Poulsen (90.+3) für den dritten Bundesliga-Sieg des Neulings in Serie, nachdem Kapitän Willi Orban kurz zuvor noch die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (88.). Damit baute der Tabellenzweite mit 58 Punkten seinen Vorsprung auf Verfolger Hoffenheim aus und ist auf dem Weg in die Königsklasse wohl nur noch schwer zu stoppen. Denn mit 60 Punkten war in den vergangenen fünf Spielzeiten zumindest die Qualifikation für die europäische Eliteliga immer garantiert.

Hamburger SV - 1899 Hoffenheim 2:1 (1:1)

Leipzig-Verfolger und Champions-League-Aspirant 1899 Hoffenheim kassierte hingegen einen Dämpfer. Nach drei Siegen in Serie und dem Triumph gegen Tabellenführer FC Bayern kassierten die Nagelsmänner eine 1:2 (1:1)-Pleite beim Hamburger SV. Doppel-Torschütze Aaron Hunt verschaffte seinem HSV etwas Luft im Abstiegskampf und besiegelte die dritte Saisonpleite für 1899. Die Norddeutschen, die zum neunten Mal in Folge vor eigenem Publikum ungeschlagen blieben, gingen in der 25. Minute durch einen Freistoß von Hunt ins Torwarteck in Führung, Hoffenheims Keeper Oliver Baumann sah dabei nicht gut aus. Für den Ausgleich sorgte zehn Minuten später Andrej Kramaric per Foulelfmeter. Mit seinem zweiten Treffer machte Hunt (75.) aber dann doch den verdienten HSV-Sieg perfekt.

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 2:3 (1:1)

Wir haben im Derby die Chance, uns nach oben zu robben", hatte Gladbachs Trainer Dieter Hecking vor der Partie beim rheinischen Rivalen 1. FC Köln gesagt. Entsprechend forsch trat seine Mannschaft auf und schnuppert nach dem 3:2 (1:1)-Derbysieg wieder an den Europapokal-Plätzen. In einem turbulenten Duell war die Borussia letztlich der verdiente Sieger und setzte ihre Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll fort. Lars Stindl (80.) erzielte den Siegtreffer für Gladbach, das den Rückstand auf den ungeliebten Nachbarn auf einen Punkt verkürzte. Zuvor hatten Jannik Vestergaard (13.) und Ibrahima Traore (55.) die lange Zeit dominierende Fohlenelf zweimal in Führung geschossen. Die Kölner Christian Clemens (18.) und Anthony Modeste (58.) mit seinem 23. Saisontor hatten jeweils die schnelle Antwort parat gehabt.

FC Schalke - VfL Wolfsburg 4:1 (2:0)

Beim VfL Wolfsburg scheint die positive Wirkung des Trainerwechsels verpufft und der unbedingte Glaube an den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga verflogen zu sein. Nach zuvor fünf Pflichtspielen ohne Niederlage unter der Regie von Coach Andries Jonker mussten die Niedersachsen beim 1:4 (0:2) gegen den FC Schalke 04 die zweite Schlappe binnen vier Tagen hinnehmen und präsentierten sich dabei trotz des Treffers von Mario Gomez (79. Minute/Foulelfmeter) wie ein Abstiegskandidat. Vor 61.298 Zuschauern in der Veltins-Arena sorgten die Schalker Torschützen Guido Burgstaller (6./77.), Leon Goretzka (23.) und Daniel Caligiuri (48.) für den nächsten Rückschlag des VfL, der damit weiter nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt ist. Dagegen vergrößerte der Revierclub den Abstand zu Rang 16 auf beruhigende acht Punkte. Selbst die erneute Qualifikation für die Europa League scheint nach dem couragierten Auftritt nun wieder für Schalke 04 möglich.

SC Freiburg - FSV Mainz 1:0 (0:0)

Trainer Martin Schmidt steht beim FSV Mainz 05 vor dem Aus. Die abstiegsbedrohten Rheinhessen unterlagen mit 0:1 (0:0) bei Aufsteiger SC Freiburg und kassierten damit die fünfte Pleite in Folge. Vor der Partie hatte FSV-Sportchef Rouven Schröder drei Punkte im Breisgau als ein "Muss" bezeichnet, doch es reichte nicht einmal zu einem Remis. Der eingewechselte Freiburger Joker Nils Petersen besiegelte mit seinem Tor beim ersten Ballkontakt (70.) die Niederlage der Mainzer, die zuvor zehn Partien in Folge nicht gegen den Sport-Club verloren hatten. Diesmal half auch ein Motivations-Video des früheren Mainzer Trainers Jürgen Klopp nicht, das vor dem Anpfiff für Schlagzeilen gesorgt hatte. In dem Clip, den zwei Fans bei einem Besuch Klopps in Liverpool gedreht haben, fordert der ehemalige FSV-Coach die ganze Stadt zum Zusammenhalt im Abstiegskampf auf. Das wird nach der fünften Pleite in Folge nötiger denn je sein.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 07. Apr. 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt 2:2 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 08. Apr. 15:30 Uhr 1. FC Köln 2:3 (1:1) Borussia M'gladbach Spielbericht FC Schalke 4:1 (2:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Hamburger SV 2:1 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht RB Leipzig 1:0 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht SC Freiburg 1:0 (0:0) FSV Mainz Spielbericht Sa., 08. Apr. 18:30 Uhr Bayern München 2:1 Borussia Dortmund Spielbericht So., 09. Apr. 15:30 Uhr Hertha BSC -:- FC Augsburg So., 09. Apr. 17:30 Uhr FC Ingolstadt -:- SV Darmstadt « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 28 21 5 2 69:15 54 68 2. RB Leipzig 28 18 4 6 51:30 21 58 3. 1899 Hoffenheim 28 13 12 3 51:28 23 51 4. Borussia Dortmund 28 14 8 6 59:30 29 50 5. SC Freiburg 28 12 5 11 36:47 -11 41 6. 1. FC Köln 28 10 10 8 41:34 7 40 7. Hertha BSC 27 12 4 11 35:34 1 40 8. Borussia M'gladbach 28 11 6 11 34:36 -2 39 9. Eintracht Frankfurt 28 10 8 10 28:30 -2 38 10. FC Schalke 28 10 7 11 37:32 5 37 11. Werder Bremen 28 10 6 12 44:48 -4 36 12. Bayer Leverkusen 28 10 5 13 42:44 -2 35 13. Hamburger SV 28 9 6 13 28:51 -23 33 14. VfL Wolfsburg 28 8 6 14 27:42 -15 30 15. FSV Mainz 28 8 5 15 36:47 -11 29 16. FC Augsburg 27 7 8 12 26:43 -17 29 17. FC Ingolstadt 27 7 4 16 28:45 -17 25 18. SV Darmstadt 27 4 3 20 17:53 -36 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 11 3 0 46:6 40 36 2. RB Leipzig 14 11 1 2 27:11 16 34 3. Borussia Dortmund 13 10 3 0 32:7 25 33 4. 1899 Hoffenheim 14 9 5 0 29:11 18 32 5. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 6. FC Schalke 15 8 3 4 27:13 14 27 7. 1. FC Köln 14 7 5 2 22:13 9 26 8. SC Freiburg 14 8 1 5 18:22 -4 25 9. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 10. Eintracht Frankfurt 14 6 6 2 19:13 6 24 11. Hamburger SV 14 7 3 4 18:22 -4 24 12. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 13. Bayer Leverkusen 14 5 4 5 24:22 2 19 13. FSV Mainz 14 5 4 5 24:22 2 19 15. SV Darmstadt 14 4 3 7 13:22 -9 15 16. VfL Wolfsburg 14 4 2 8 11:18 -7 14 17. FC Augsburg 14 3 5 6 15:23 -8 14 18. FC Ingolstadt 13 3 3 7 14:22 -8 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 10 2 2 23:9 14 32 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 14 4 7 3 22:17 5 19 4. Borussia Dortmund 15 4 5 6 27:23 4 17 5. Werder Bremen 14 4 5 5 23:30 -7 17 6. Bayer Leverkusen 14 5 1 8 18:22 -4 16 7. SC Freiburg 14 4 4 6 18:25 -7 16 8. VfL Wolfsburg 14 4 4 6 16:24 -8 16 9. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 10. Borussia M'gladbach 14 4 3 7 13:24 -11 15 11. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 12. Eintracht Frankfurt 14 4 2 8 9:17 -8 14 13. FC Ingolstadt 14 4 1 9 14:23 -9 13 14. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 15. FSV Mainz 14 3 1 10 12:25 -13 10 16. Hertha BSC 14 2 3 9 13:25 -12 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de