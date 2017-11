Sport

Hertha feiert ersten Sieg: Köln dreht irre Partie gegen Borissow

Ein Freistoß und kurz darauf ein Tor durch Fallrückzieher. Bei Gegnern des 1. FC Köln scheint alles zu klappen. Mit einer Energieleistung drehen die Kölner die Partie dennoch zu ihren Gunsten. Auch Hertha BSC gewinnt erstmals in der Europa League.

1. FC Köln - BATE Borissow 5:2 (1:2)

Der 1. FC Köln hat beim Europacup-Comeback nach 25 Jahren im vierten Spiel seinen ersten Sieg gefeiert. Das Tabellenschlusslicht der Fußball-Bundesliga gewann gegen den weißrussischen Meister BATE Borissow 5:2 (1:2), liegt aber auch in der Europa-League-Gruppe-H weiter auf dem letzten Platz. Simon Zoller erzielte die Führung (16. Minute) für die Rheinländer. Zudem waren Yuya Osako (54./82.), Sehrou Guirassy (63.) und Milos Jojic (90.) in einer packenden Partie für Köln erfolgreich. Nemanja Milunovic (31.) und Nikolaj Signewitsch (33.) trafen für die Gäste.

Zoller gelang das erste Europacup-Heimtor der Kölner seit 9178 Tagen - als Frank Ordenewitz 1992 gegen Celtic Glasgow (2:0) das zuvor letzte schoss, war Zoller gerade mal 14 Monate alt. Am Sonntag nehmen die Kölner gegen die TSG 1899 Hoffenheim den elften Anlauf, endlich auch in der Liga den ersten Saisonsieg zu feiern.

Hertha BSC - Sorja Luhansk 2:0 (1:0)

Auch die Berliner Hertha feierte ihren ersten Sieg in der laufenden Europa-League-Saison. Der Hauptstadtklub setzte sich im Berliner Olympiastadion 2:0 (1:0) gegen Sorja Luhansk aus der Ukraine durch. Davie Selke (16./73) erzielte beide Tore für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai. Der Coach hatte auf Rotation gesetzt und seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen den Hamburger SV am vergangenen Samstag auf acht Positionen verändert.

Am Ende durften die wenigen anwesenden Berliner Fans doch den ersten Erfolg in der Europa-League-Vorrunde seit Dezember 2009 (1:0 gegen Sporting Lissabon) feiern. Damals kam Hertha nach ähnlich schwachem Start wie diese Saison mit drei Siegen in den letzten drei Spielen doch noch weiter - den ersten Schritt zu einem ähnlichen Kunststück hat die aktuelle Generation nun auch geschafft

Quelle: n-tv.de