Sport

Überflieger in schwerer "Phase": RB Leipzig leidet am Ende der Leichtigkeit

Von Ullrich Kroemer, Leipzig

Während der VfL Wolfsburg dank Taktik und "Penetranz" von Trainer Andries Jonker neuen Mut schöpft und sich spielerisch aus dem Tabellenkeller befreit, sucht RB Leipzig nach Ursachen für den Leistungsknick. Dabei tun sich auch personelle Baustellen auf.

Nach Bundesligaspielen gegen RB Leipzig haben in dieser Saison noch nicht viele Mannschaften die Auswärtskabine im Leipziger Stadion mit guter Laune betreten. Genauer gesagt: zwei. Vor vier Wochen durfte der HSV bei RB jubeln. Und an diesem Samstag trug sich der VfL Wolfsburg in die ausgesuchte Liste der Auswärtssieger beim Red-Bull-Klub ein.

So war nach der jüngsten Partie mehrfach ein kraftvoll herausgepresstes "Jaaa!" aus dem Gästetrakt zu hören. Es war Wolfsburgs Offensivspieler Maximilian Arnold, der die Freude und Erleichterung über den 0:1 (0:1)-Auswärtssieg des abstiegsgefährdeten VfL beim Tabellenzweiten RBL lautstark herausstieß. Das Reden vor den Mikrofonen überließ der gebürtige Sachse dann anderen, Torschütze Mario Gomez zum Beispiel, der sagte: "Das Schönste am heutigen Tag war neben den drei Punkten die Spielanlage, wie wir unseren Plan umgesetzt haben. Man kann auch im Abstiegskampf gut Fußball spielen, wenn man Dinge gut vorbereitet und an sich glaubt."

Gomez, der eine Vorlage von Daniel Didavi zum frühen Tor des Tages (9.) verwandelte, betonte neben der hervorragenden taktischen Vorbereitung vor allem "die Penetranz" des neuen Trainers Andries Jonker. "Er übt mit uns so lange, bis die Dinge so sind, wie er es sich wünscht", sagte Gomez lächelnd. "Er gibt nicht nach, egal, ob ein 18-Jähriger oder ein 35-Jähriger vor ihm steht." Der 31 Jahre alte Nationalstürmer meinte damit wohl auch sich selbst.

Raus aus dem Tabellenkeller

So wurde das Auswärtsspiel beim Überraschungsteam für Arnold, Gomez und Co. zu einer gefühlten Auferstehung. Gomez sagte: "Wir könnten eigentlich viel, viel besser sein, und glauben jetzt wieder daran, dass wir die Dinge auch in unserer Situation so lösen können, dass wir nicht nur blind nach vorn spielen und kämpfen, sondern dass wir das Heft auch selbst in die Hand nehmen." Hoffnungsträger Jonker hatte die Leipziger intensiv studiert und mit ihren eigenen Mitteln geschlagen – klassisch ausgecoacht sozusagen. "Wir haben versucht, früh Druck zu machen, die Reihen zwischen Verteidigung und Mittelfeld ganz, ganz kompakt zu halten, damit Spieler wie Keita und Forsberg nicht zwischen die Linien kommen können", erklärte Jonker hernach. "Ich denke, dass wir das überragend gemacht haben." Wenn die "Wölfe" ihrem Coach weiter so gut zuhören und sich derart von dem Niederländer inspirieren lassen, dürften die Niedersachsen bald nichts mehr mit dem Kampf um den Klassenverbleib zu tun haben.

Fan verstirbt vor RB-Spiel Wie RB Leipzig bereits am Samstagabend per Twitter mitteilt hatte, ist vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg ein Fan der Leipziger durch plötzlichen Herztod ums Leben gekommen. Der Mann sei vor dem Stadion zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus verstorben. Zu Alter und Identität des Toten gibt es nur erste Anhaltspunkte. Laut Informationen der "Mitteldeutschen Zeitung" soll es sich bei dem Verstorbenen um einen Mitt-Fünfziger aus Leipzig handeln. Seine Identität sowie die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar, weil der Mann keine Ausweispapiere bei sich gehabt haben soll. "Das ist ein sehr tragischer Moment, der vieles, was sonst passiert ist, in den Hintergrund rücken lässt", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl am Tag nach dem Spiel.

Nebenan bei den Leipzigern war es deutlich stiller. Spieler und Trainer mussten eingestehen, dass nicht sie, sondern der VfL an diesem Nachmittag die bessere Taktik und Spielanlage und auch das Momentum auf ihrer Seite hatten. "Viele legen sich einen Plan zurecht, und viele Pläne haben wir in dieser Saison schon zerstört", sagte Abwehrchef Willi Orban. Gegen den VfL hat das nicht geklappt. "Dadurch, dass wir schon im Ansatz viele Fehler gemacht haben, sind wir nicht so richtig ins Umschaltspiel gekommen. Deswegen war es eine zähe Angelegenheit", musste Trainer Ralph Hasenhüttl eingestehen. Doch die Niederlage von Rasenballsport war kein vereinzelter Ausrutscher des Neulings. Vielmehr war dem Rekord-Aufsteiger die Last des frühen Gegentreffers ebenso wie die Bürde als Champions-League-Aspirant anzumerken.

Der Druck ist gigantisch

Bei der Pressekonferenz bestätigte das erstmals auch Hasenhüttl. "Die Erwartungshaltungen sind enorm", sagte der Österreicher. "Wir haben im Moment Schwierigkeiten, zu Hause nach Rückständen mit der selben Lockerheit zu spielen wie bei Vorsprüngen. Das ist sicherlich auch ein Lernprozess, den wir als Verein gehen müssen, dass jetzt die Phase kommt, wo nicht mehr alles so leicht von der Hand geht." Das waren durchaus neue, kritischere Töne, die der 49-Jährige da anschlug. Geknickt musste der Erfolgstrainer bekennen: "Das war heute kein gutes Spiel von uns. Wir haben nach vorn viele falsche Entscheidungen getroffen und haben es nicht verdient, hier mit einem Dreier oder einem Punkt rauszugehen."

Zwar hat RB Leipzig nach wie vor sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund, da auch die Konkurrenz regelmäßig patzt, wenn die Leipziger Punkte lassen. Doch dass auch die anderen Spitzenteams Punkte liegen lassen, ist für die Leipziger nur ein schwacher Trost. "Wenn die anderen nicht gewinnen, tut das gut, aber wir müssen unsere Spiele gewinnen", sagte Torhüter Peter Gulacsi. "Das ist unsere Aufgabe." Denn hinsichtlich der Bilanz – drei Niederlagen und ein Unentschieden in sieben Rückrundenspielen – ist Rasenballsport in der zweiten Saisonhälfte nur Mittelmaß.

Abwehrchef Willi Orban legte ebenfalls den Finger in die Wunden. "Wir müssen schauen, dass wir wieder unsere Linie finden, konsequenter spielen, in einigen Situationen nicht so sorglos verteidigen und stattdessen wieder mutiger und vertikaler spielen", forderte der Vize-Kapitän. "Wir müssen versuchen, wieder mehr Personal nach vorn zu bekommen, wo wir normalerweise die Balleroberungen haben." Mangelnder Einsatz ist übrigens keine Ursache für die Flaute der Leipziger: Mittelfeldstratege Naby Keita lief 11,5 Kilometer und war nach dem Spiel wohl derart ausgelaugt, dass er in der Kabine kollabierte und über Nacht im Krankenhaus beobachtet wurde.

Hasenhüttl wagt Neues

Dass RBL nicht mehr so verlässlich zu seinem Spiel findet, liegt vielmehr auch am Ausfall des verletzten Stürmers Yussuf Poulsen, der Bälle eroberte, hielt und für Timo Werner & Co. Räume schuf. Davie Selke traut Hasenhüttl diese Rolle offenbar nicht zu. Zwar lobte der Trainer den Olympia-Silbermedaillengewinner vor der Partie als seinen gefährlichsten Spieler im Strafraum, brachte zur zweiten Hälfte gegen Wolfsburg aber nicht etwa Selke, sondern den harmlosen U23-Stürmer Federico Palacios. Kapitän Dominik Kaiser, der seit Langem mal wieder in der Startelf randurfte, musste dafür das Spielfeld verlassen. Rani Khedira, der ansteigende Form hat und dem Spiel Wucht hätte verleihen können, wurde gar nicht berücksichtigt – allesamt Personalbaustellen, die das in der Hinrunde so geschlossene Teamgefüge bedrohen können. Hasenhüttl musste hinsichtlich der Aufstellung eingestehen: "Die Rechnung ist nicht so aufgegangen, wie wir uns das gewünscht haben."

Wie viele Teams in den verbleibenden fünf Heimspielen noch im Leipziger Stadion jubeln dürfen, wird also davon abhängen, welche Antworten der Tabellenzweite auf die taktischen und personellen Fragen haben wird, die das Spiel gegen Wolfsburg aufgeworfen hat.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 10. Mär. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1:1 (1:0) Werder Bremen Spielbericht Sa., 11. Mär. 15:30 Uhr Bayern München 3:0 (2:0) Eintracht Frankfurt Spielbericht Hertha BSC 2:1 (1:0) Borussia Dortmund Spielbericht RB Leipzig 0:1 (0:1) VfL Wolfsburg Spielbericht SV Darmstadt 2:1 (2:1) FSV Mainz Spielbericht SC Freiburg 1:1 (0:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 11. Mär. 18:30 Uhr FC Ingolstadt 2:2 (1:1) 1. FC Köln Spielbericht So., 12. Mär. 15:30 Uhr FC Schalke -:- FC Augsburg So., 12. Mär. 17:30 Uhr Hamburger SV -:- Borussia M'gladbach « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 24 18 5 1 60:13 47 59 2. RB Leipzig 24 15 4 5 43:25 18 49 3. Borussia Dortmund 24 12 7 5 53:27 26 43 4. 1899 Hoffenheim 24 10 12 2 45:25 20 42 5. Hertha BSC 24 12 4 8 32:26 6 40 6. Eintracht Frankfurt 24 10 5 9 26:27 -1 35 7. 1. FC Köln 24 8 10 6 33:27 6 34 8. SC Freiburg 24 10 4 10 31:41 -10 34 9. Borussia M'gladbach 23 9 5 9 29:31 -2 32 10. Bayer Leverkusen 24 9 4 11 37:39 -2 31 11. FSV Mainz 24 8 5 11 33:40 -7 29 12. FC Augsburg 23 7 7 9 23:30 -7 28 13. FC Schalke 23 7 6 10 28:27 1 27 14. VfL Wolfsburg 24 7 5 12 22:34 -12 26 15. Werder Bremen 24 7 5 12 31:44 -13 26 16. Hamburger SV 23 6 5 12 22:45 -23 23 17. FC Ingolstadt 24 5 4 15 23:41 -18 19 18. SV Darmstadt 24 4 3 17 17:46 -29 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 12 10 1 1 21:6 15 31 2. Bayern München 12 9 3 0 38:5 33 30 3. RB Leipzig 12 9 1 2 22:11 11 28 4. Borussia Dortmund 11 8 3 0 28:7 21 27 5. 1899 Hoffenheim 12 7 5 0 27:11 16 26 6. SC Freiburg 12 7 1 4 15:17 -2 22 7. Borussia M'gladbach 12 6 3 3 20:11 9 21 8. Eintracht Frankfurt 11 6 3 2 17:11 6 21 9. FC Schalke 12 6 2 4 19:11 8 20 10. 1. FC Köln 11 5 5 1 15:8 7 20 11. FSV Mainz 12 5 4 3 22:18 4 19 12. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 13. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 14. Hamburger SV 11 4 3 4 12:19 -7 15 15. Werder Bremen 12 4 1 7 15:18 -3 13 16. FC Augsburg 12 3 4 5 12:19 -7 13 17. VfL Wolfsburg 12 3 2 7 10:17 -7 11 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 12 9 2 1 22:8 14 29 2. RB Leipzig 12 6 3 3 21:14 7 21 3. Borussia Dortmund 13 4 4 5 25:20 5 16 4. 1899 Hoffenheim 12 3 7 2 18:14 4 16 5. FC Augsburg 11 4 3 4 11:11 0 15 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. 1. FC Köln 13 3 5 5 18:19 -1 14 8. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 9. Bayer Leverkusen 11 4 1 6 16:20 -4 13 10. Werder Bremen 12 3 4 5 16:26 -10 13 11. SC Freiburg 12 3 3 6 16:24 -8 12 12. Borussia M'gladbach 11 3 2 6 9:20 -11 11 13. FC Ingolstadt 12 3 1 8 11:20 -9 10 14. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 15. Hertha BSC 12 2 3 7 11:20 -9 9 16. Hamburger SV 12 2 2 8 10:26 -16 8 17. FC Schalke 11 1 4 6 9:16 -7 7 18. SV Darmstadt 11 0 0 11 4:26 -22 0

Quelle: n-tv.de