Real und PSG siegen: Ronaldo mit Gelb-Rot - Neymar überragend

Die neue Saison lässt sich für Real Madrid super an: Erst gewinnen die Madrilenen um Superstar Ronaldo den europäischen Supercup, jetzt auch das Hinspiel im spanischen Supercup - gegen ein Barcelona ohne Neymar. Der glänzt dafür im PSG-Trikot.

Die beiden Fußball-Superstars Ronaldo und Neymar haben ihr Können aufblitzen lassen. Tor und Vorlage bei Naymar in seinem Debüt für seinen neuen Arbeitgeber; Tor und Gelb-Rot für Ronaldo im spanischen Supercup-Hinspiel gegen Barcelona. Der spanische Meister gewann bei Pokalsieger FC Barcelona mit 3:1 (0:0). In der vergangenen Woche hatten die Madrilenen schon den europäischen Supercup gegen Europa-League-Sieger Manchester United geholt (2:1).

Verteidiger Gerard Piqué brachte Real mit einem Eigentor in Führung (50.). Lionel Messi glich vom Elfmeterpunkt mit seinem ersten Clásico-Treffer im heimischen Camp Nou seit Oktober 2012 zwar aus (77.), Cristiano Ronaldo konterte aber eiskalt (80.) und flog zwei Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz. Marco Asensio traf zum Endstand (90.).

Real-Coach Zinédine Zidane hatte Ronaldo aufgrund von Trainingsrückstand zunächst nur auf der Bank gelassen. Der Portugiese war nach seinem Einsatz beim Confed Cup erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen. Auf der Gegenseite ersetzte Gerard Deulofeu den für 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain abgewanderten Neymar.

Agiler Neymar

Der wiederum lieferte ein Traumdebüt für Paris St. Germain: Er gewann mit dem französischen Pokalsieger in der bretonischen Provinz beim EA Guingamp mit 3:0 (0:0) und setzte mit einem Treffer (82.) und einem sehenswerten Assist auf Edinson Cavani (62.) erste Glanzpunkte in der Ligue 1. Zuvor hatte Jordan Ikoko Paris per Eigentor in Führung gebracht (52.).

PSG-Trainer Unai Emery hatte den Brasilianer, der erst am Freitag seine Spielberechtigung vom französischen Fußballverband FFF erhalten hatte, von Beginn an in den Dreier-Sturm neben Cavani und Angel di Maria beordert. Der 25-Jährige zeigte sich sofort gut ins Spiel der Pariser eingebunden und agierte vor rund 18.000 Zuschauern im ausverkauften Stade du Roudourou sehr agil mit viel Zug zum Tor.

Quelle: n-tv.de