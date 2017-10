Triclosan ist ein hochpotenter Bakterienhemmer, der seit Jahrzehnten in etlichen Kosmetik-Produkten und Desinfektionsmitteln verwendet wird. Zunehmend wird er außerdem für schweißhemmende Kleidung sowie in Haushaltsreinigern und Waschmitteln eingesetzt. Auf die eine oder andere Weise kommt fast jeder Mensch mehrmals täglich in näheren Kontakt mit Triclosan. In der Folge sammelt sich der Stoff im Körper an. In Studien wurde die Substanz in Blut, Urin und Muttermilch nachgewiesen.

Triclosan wird auch in Deutschland in sehr vielen Produkten verwendet. In Lebensmitteln und in Materialien, die direkt mit Nahrung in Berührung kommen, darf es europaweit seit 2010 nicht mehr nicht eingesetzt werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät seit Jahren vom Einsatz des Wirkstoffs bei Waschmitteln und Textilien ab. Die Gefahr von Resistenzen gegen Triclosan und andere antimikrobiell wirkende Substanzen drohe, warnt die Behörde.