Heute studiert Leonie Müller in Leipzig im Master Kommunikationswissenschaften. Sie hat immer noch eine Bahncard 100, lebt aber auch in einem WG-Zimmer in Köln (das sieht sie aber nach eigenen Angaben nicht oft). Nach dem Master wird sie wohl in Köln bleiben und etwas weniger unterwegs sein. Ihre Masterarbeit möchte sie über das Thema Mediale Darstellung von Mobilität schreiben. Auch die Deutsche Bahn hat an Leonie Müllers Erfahrungen Interesse - zwei Mal im Jahr tauscht sie sich mit Mobilitätsexperten über ihr Projekt aus.