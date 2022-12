Der Wahnsinn hat ein ganzes Paralleluniversum geschaffen, das einen Otto-Normal-Bürger fassungslos und auch hilflos macht. Nun soll man sich nicht mal mehr über Otto-Normal-Reichsbürger lustig machen, weil sie gefährlich sind. Aber geht das überhaupt?

Der Irre nennt sich Königliche Hoheit, Fürst, Reichskanzler der Exilregierung des Deutschen Reiches, Prinz zu Romkerhall des Hauses Hannover und zum Haus Windsor, womit er Anspruch auf den Thron des Vereinigten Königreichs hätte, aber neulich, als die Queen das Zeitliche segnete, nachweislich übergangen worden ist, was man bedauern kann, weil die Briten dann nicht nur über Meghan und Harry lachen oder spotten könnten, sondern auch über den Irren aus Deutschland. Denn der Irre redet viel Irres.

Als ihn die "Heute Show" 2016 besuchte, erklärte er Angela Merkel zur leiblichen Tochter des Helmut Kohl. Und sonst? "Sie ist gar nichts. Sie ist nur ausgebildet von der Stasi, wie man Leute quält, wie man Kinder entführt, wie man Leute tötet. Und und und." Der Irre sagte also das, was auf einschlägigen Seiten im Internet zu lesen ist. Dann informierte der Reichskanzler der Exilregierung des Deutschen Reiches das untertänige Fernsehvolk über seine Kontakte zu den Aldebaranern und deren Angewohnheit, dass "sie sich mit dem stärksten und besten ausgebildeten Führungsland hier auf der Erde immer zusammentun wollen, zufälligerweise mit Adolf Hitler damals". So war das also.

Der Aldebaran ist der hellste Stern im Stier, 65 Lichtjahre von der Erde entfernt. Ein Lichtjahr sind laut NASA etwa 9,5 Billionen Kilometer. Hitler ist zum Glück mit seinem Raketenprogramm nicht sehr weit gekommen - und ehe der Mensch derartig weite Ziele im Universum erreicht, werden noch ein paar Jahre vergehen, weil bisher niemand wirklich sagen kann, woher die Energie für den Antrieb und das notwendige Tempo kommen soll, um viele Lichtjahre entfernte Himmelskörper wie den Aldebaran zu besuchen. Aber irgendwie ist es mühevoll und vor allem auch sinnlos, dem ganzen Unfug mit Fakten, Wissenschaft und Rationalität zu begegnen - Einsicht ist ohnehin nicht zu erwarten, noch nicht mal ein Innehalten.

Satire oder schon Realität?

Wir diskutieren Monat für Monat, was Satire (noch) darf und was nicht. Die Realität ist schon ein Stück weiter. Sie darf alles - und ist noch lustiger. Zudem wird es immer schwieriger, Wahrheit und Fiktion auseinanderzuhalten. "Der Postillon" veröffentlicht "ehrliche Nachrichten, unabhängig, schnell, seit 1845" und bekennt sich offen zu seinen Fake News: Alles, was dort steht, "ist Satire und somit dreist zusammengelogen".

Im Frühjahr 2016 hieß es in einer der "ehrlichen Nachrichten" des Portals unter der Schlagzeile "AfD in Wahrheit von Merkel gegründete Fake-Partei, um Volk ruhigzustellen": "Kritische und besorgte Bürger sollten in einer Partei gebündelt werden, die voll unter Kontrolle von Merkel und Co. steht. Dadurch kann die AfD jederzeit sofort auf den alternativlosen Kurs der Einheitsparteien einschwenken, sobald sie einmal tatsächlich an der Macht ist."

Irre, oder? Den Quatsch kann man doch nicht glauben. Der oben bereits erwähnte Reichskanzler der Exilregierung des Deutschen Reiches aber las beim Besuch der "Heute Show" aus der "ehrlichen Nachricht" des "Postillons" vor: "Hier steht ganz klar, dass die AfD als Auffangpartei von niemand Geringerem als von Frau Merkel selber gegründet worden ist", und zwar "für den Fall, dass CDU und CSU ins Rutschen kommen, damit sie weiter auf an der Spitze bleiben". Ganz schön clever, die Mutti.

Die gleichgeschaltete Lügenpresse hat nicht darüber berichtet - wozu auch? Es ist ja ein Fake. Trotzdem macht das gefälschte AfD-Gründungsdokument mit der angeblichen Unterschrift Merkels seither im Internet immer wieder die Runde. Dafür sorgen "Frieden, Freiheit, keine Diktatur"-Rufer und Sympathisanten der Alternative für Durchgeknallte, die für "Deutschland. Aber normal" ist.

Erinnern Sie sich noch, als Reichskaiserin Tamara, die Königin der Verrückten, unmittelbar vor dem Gang auf die Treppe des Reichstags im Spätsommer 2020 das Ende der BRD GmbH verkündete? "Wir haben gewonnen", sagte sie und hatte noch mehr frohe Kunde, denn der Erlöser war gekommen: "Trump ist in Berlin." Da freuten sich die Bewohner der BRD GmbH und erklärten, "dass wir den Weltfrieden wollen und dass wir die Schnauze gestrichen voll haben". Genau in der Reihenfolge. Erst Weltfrieden, dann sich auskotzen. Schnell noch ein paar Selfies auf der Treppe, damit der Tag, an dem Weltgeschichte geschrieben wurde, auf Instagram festgehalten wird. Nun sind es dieselben Leute, die Russland zujubeln, ein Land, dem der Weltfrieden egal ist.

Irre gefährlich

Deutschland. Aber normal. Nicht mit dem Reichskanzler der Exilregierung des Deutschen Reiches. Der ist nämlich wirklich irre. Als er vor einem Jahr vor Gericht stand, bescheinigte ihm ein psychiatrischer Gutachter paranoide Züge. "Er lebt in einer Parallelwelt." Parallelwelt? Ist zu kurz gegriffen. Das ist ein Paralleluniversum, würde ich sagen, das einen Otto-Normal-Bürger fassungslos und auch hilflos macht. Jetzt soll man sich nicht mal mehr über Otto-Normal-Reichsbürger lustig machen, um dem Wahnsinn die Spitze zu nehmen, weil all die antisemitischen Prinzen und Könige dieses Landes irre gefährlich sind, wie wir diese Woche erlebt haben. Aber lachen tut gut. Und wie soll man an sich halten, wenn eine Sächsin, die keine Steuer für ihren Hund zahlt, erklärt: "Mein Hund scheißt auf Reichsgebiet und nicht in die Stadt Zwickau"?

Als in Sachsen-Anhalt ein selbsternannter König - es gibt wirkliche jede Menge in Deutschland - "die erste freie Bank in Europa" aufmachte, erschien - die Szene wurde in einem RBB-Dokumentarfilm festgehalten - zur Eröffnungsfeier ein Herr vom Ordnungsamt, der sein Geld von der real existierenden Bundesrepublik Deutschland erhält, und überreichte seiner Durchlaucht ein Formular mit ehrfürchtiger Freundlichkeit: "Ich würde Sie ganz herzlich bitten, dass Sie Ihre Bank formell als Gewerbe anmelden."

Der König der dummen Geldanleger scherte sich nicht darum, weil die deutsche Bankenaufsicht zur BRD GmbH gehört. Er zerriss das "Anmeldeformular" mit der höhnischen Bemerkung: "Ist doch nett, dass man mir das persönlich vorbeibringt." Hier treffen Arroganz und Wahnsinn zusammen - und das ist wirklich nicht lustig.