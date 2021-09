Beim Thema Grillen und BBQ fällt oft der Begriff Dutch Oven. Das ist ein gusseiserner Topf, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Dutch-Oven-Rezepte gibt es inzwischen schon sehr viele - eine Neukreation möchte ich an dieser Stelle vorstellen: das amerikanische Gulasch.

Gulasch gibt es in 1000 Varianten

Bei der Zubereitung von Gulasch verhält es sich so wie mit Cevapcici auf dem Balkan oder dem Gyros in Griechenland. Jedes Dorf, jede Straße, ja sogar vielleicht jeder Haushalt hat so seine eigene Sicht der Dinge, wenn es ums Thema Gulasch geht. Und das ist doch auch gut so, denn dies bringt unterschiedliche Geschmacksrichtungen hervor. Manche bevorzugen Schweinefleisch, die anderen Rindfleisch und wieder andere mischen die Fleischsorten. Der nächste steht auf scharf, der andere auf mild. Und über die vielen Beilagen-Optionen will ich gar nicht reden.

Das amerikanische Gulasch

Dies ist eigentlich eine Kombination aus dem berühmten Schichtfleisch-Rezept und einem Gulasch. Was das Gericht so amerikanisch macht? Tja, die Zutaten! Mais und Bohnen spielen neben dem Fleisch (meines stammte aus Amerika) eine zentrale Rolle. Natürlich spricht nichts dagegen, beim Metzger um die Ecke Gulasch aus deutschen Landen einzukaufen.

Die Zubereitung im Dutch Oven oder Bräter

Zutaten 1,5 kg Rindergulasch

600 g Mais aus der Dose (Abtropfgewicht)

50 Scheiben Frühstücksspeck

500 g Kidney-Bohnen aus der Dose (Abtropfgewicht)

250 ml BBQ-Soße

3 große Gemüsezwiebeln

250 ml passierte Tomaten

1 Bund frisches Maggikraut (alternativ Petersilie)

1 TL Knoblauchpulver

0,5 TL Pfeffer

2 EL Paprikapulver (edelsüß)

0,5 TL Kreuzkümmel

1 EL braunen Zucker

2 TL Salz

Müßig, darauf hinzuweisen, dass das Rezept nicht nur im Dutch Oven, sondern auch in einem Bräter im Backofen umgesetzt werden kann. Wichtig ist nur: Kleidet die komplette Innenseite mit Frühstücksspeck aus. Und dann werden die Zutaten einfach hineingeschichtet. "Verschlossen" wird nicht nur mit dem Deckel von Topf oder Dutch Oven, sondern auch mit einer Speckschicht. Diese schützt vor dem Austrocken und Anbrennen und bringt zudem eine feine Geschmacksnote mit ins Gericht.

Das Garen

Entweder man packt den Dutch Oven im Gasgrill in die indirekte Hitzezone und schließt den Deckel. Oder man stellt ihn auf ein Dutzend durchgeglühter Briketts und legt auf den Deckel nochmals welche drauf. Klar, dass die Variante Nummer eins stressfreier ist, aber in Dutch-Oven Fan-Kreisen eher verpönt - was mir aber egal ist.

Beilagen

Die braucht es meiner Meinung nach nicht. Denn hierbei handelt es sich eigentlich um ein Onepot-Gericht. Im Winter würde es sich anbieten, vielleicht noch einige Kartoffeln mit in den Topf zu schichten. Im Sommer sollten aber die Kohlenhydrate von Bohnen und Mais ausreichend sein.

Allgemeine Informationen

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 4 Stunden

Zubereitung

Aus den Trockengewürzen und dem Zucker eine Gewürzmischung erstellen. Damit das Gulaschfleisch würzen.

Jetzt den Bräter oder Dutch Oven mit dem Speck auslegen.

Zuerst die Hälfte der Bohnen und vom Mais in den Topf geben und dort schön vermischt verteilen.

Jetzt die Hälfte vom Gulasch zugeben.

Darauf die Hälfte der in Ringe geschnittenen Zwiebeln und die Hälfte vom Liebstöckel geben

Den Vorgang mit Mais, Bohnen, Fleisch und Zwiebeln wiederholen.

BBQ-Soße und die passierten Tomaten mischen und über die oberste Schicht geben.

Nun alles mit dem Speck verschließen und den Deckel draufsetzen.

Für 4 Stunden bei 150 Grad schmoren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.