Sommerzeit ist Gurkenzeit. Sicherlich werden nun manche sagen: Aber es gibt doch das ganze Jahr über Gurken zu kaufen. Stimmt, aber es geht um die Gurken, die im Garten wachsen und die sind, wenn sie erstmal erntereif sind, meist in Unmengen verfügbar. Neben der Verwendung für Salate oder dem Einkochen für den Winter bietet sich ein Gericht an: geschmorte Gurken mit Hackfleisch.

Ein leichtes Schmorgericht

Die Bezeichnung "Schmorgericht" deutet auf in der Mehrzahl eher "schwere" und deftige Mahlzeiten hin. Darum wird meist im Herbst und Winter geschmort. Doch diese geschmorten Gurken sind wirklich auch bei warmem Wetter ein sehr bekömmlicher Genuss. Gurken, Hackfleisch und Tomaten spielen dabei die Hauptrolle. Und in Sachen Geschmack geht die Tendenz in eine leicht süß-saure Richtung. Grund hierfür: Weißwein, Essig und Zuckerrübensirup.

Die Gurken vorbereiten

Wer sicher ist, dass die Gurken nicht gespritzt worden sind, der kann die Schale dranlassen. Ansonsten: Schälen! Dann der Länge nach aufschneiden, aushöhlen und in mundgerechte Stücke schneiden. Und der Hauptdarsteller ist auch schon einsatzbereit. Das geht ziemlich flott, wie übrigens das ganze Gericht: 15 Minuten Vorbereitung, 30 Minuten Kochen. Was eigentlich dem Schmoren schon fast widerspricht, weil das oftmals viel Zeit in Anspruch nimmt.

Alternative Zubereitung

Zutaten 1 kg Rinderhack

2 Gurken mit insgesamt rund 800 g

2 Zwiebeln

200 g geräucherte Speckwürfel

1 kg stückige Dosentomaten

3 Knoblauchzehen

100 ml Weißwein

500 ml Gemüsebrühe

1 Bund frischer Dill

5 EL Gewürzessig

2 EL Butterschmalz

1 EL edelsüßes Paprikapulver

3 EL Zuckerrübensirup (alternativ: Zucker oder Honig)

Salz, Pfeffer

Geschmorte Gurken lassen sich natürlich auch im Ganzen zubereiten. Beziehungsweise nicht im Ganzen, sondern in Hälften, die wiederum mit Hackfleisch oder auch vegetarisch gefüllt werden können.

Beilagen

Hier stehen Reis oder auch Kartoffeln an erster Stelle. Reis dürfte im Sommer ein bisschen weniger "auf den Magen" schlagen als Kartoffeln oder große Mengen Baguette. Doch ganz ehrlich: Mir schmecken diese geschmorten Gurken auch ohne jegliche Beilage. Dann wäre es sogar ein sommerliches Low-Carb-Schmorgericht.

Allgemeine Informationen

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitung

Zuerst den Speck im heißen Butterschmalz auslassen. Währenddessen die Gurken schälen, aushöhlen und in mundgerechte Stücke schneiden.

Das Hackfleisch im Topf krümelig anbraten.

Dann das Paprikapulver zugeben.

Den fein gehackten Knoblauch und die klein geschnittenen Zwiebeln mit andünsten.

Jetzt zuerst mit Weißwein ablöschen und sodann mit der Gemüsebrühe aufgießen.

Die Tomaten sowie den Essig in den Topf geben und alles kurz aufköcheln lassen.

Den Sirup hineinrühren und die Gurken sowie Dill zugeben.

Nach 20 Minuten köcheln mit Reis als Beilage servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.