Wir haben heute ein Rezept auf Lager, das sowohl auf dem Grill als auch in der Küche klappt. Es geht ums Pulled Pork, das sich ja in der letzten Zeit immer größerer Beliebtheit erfreut. Aber wir machen nicht die altbekannte Variante, sondern die bayerische.

Was ist eigentlich Pulled Pork?

Hierbei handelt es sich um ein Stück Schweinehals oder -schulter, das über sehr langen Zeitraum bei sehr niedrigen Temperaturen gegart wird. Meist so um die 120 Grad. Die Zubereitung von einem solchen Stück kann schon mal bis zu 20 Stunden dauern. Pulled Pork zählt übrigens zur Heiligen Dreifaltigkeit des BBQ. Wer etwas auf sich hält in Sachen Grillkünsten, hat dieses ebenso wie Spare Ribs und Beef Brisket schon einmal zubereitet. Alle drei haben eines gemeinsam: es handelt sich um sogenannte Longjobs - also Gerichte, die einen sehr langen Zeitaufwand erfordern.

Das normale Pulled Pork

Hierbei wird das Fleisch zuerst mit einer beliebigen Gewürzmischung eingerieben und kommt auf den Grill. In der indirekten Hitze wird es dann bei 120 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 77 bis 85 Grad gegart. Natürlich unter andauerndem Räuchern. Das gelingt mithilfe von Räucherchips, die man auf den Briketts platziert.

Die bayerische Variante

Zutaten 1 kg geräucherter Schweinehals

1,6 kg Sauerkraut aus der Dose

2 Äpfel

3 Zwiebeln

5 Lorbeerblätter

20 Wacholderbeeren

2 EL Kümmelsamen

2 EL Zucker

Wasser zum Aufgießen

Hier haben wir uns mal was ganz anderes überlegt und uns einen geräucherten Schweinehals geschnappt. Den kann man bekanntermaßen ja schon so wie er vor einem liegt verzehren. Aber er lässt sich auch über Stunden hinweg im Sauerkraut köcheln. Und wird so weich, dass er beim Herausheben nach 5 Stunden schon fast von alleine zerfällt. Also: einen Topf schnappen, diesen auf dem Grill oder auf dem Herd platzieren und alles zum Kochen von Sauerkraut vorbereiten - siehe Zubereitungs-Schritte. Dann das Fleisch reingeben, Deckel drauf und die Füße hochlegen. Nach 5 Stunden kann serviert werden.

Und so wirds serviert

Als Beilagen bieten sich Semmelknödel, Brezen oder auch Kartoffeln an. In Sachen Dip stehen mittelscharfer oder süßer Senf zur Verfügung. Und wer noch ein Topping möchte, dem würde ich Röstzwiebeln empfehlen.

Allgemeine Informationen

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 5 Stunden

Zubereitung

Zwiebeln und Äpfel in mundgerechte Stücke schneiden. Den Knoblauch klein schneiden und alles zusammen im Butterschmalz andünsten.

Dann mit Zucker karamellisieren und das Sauerkraut dazugeben.

Mit Wasser aufgießen und folgende Gewürze zugeben: Lorbeerblatt, Kümmel und Wacholderbeeren.

Das Fleisch im Topf so platzieren, dass es von Kraut und Wasser bedeckt ist.

Bei geringer Hitze 5 Stunden lang köcheln lassen. Dabei ab und zu kontrollieren, dass genügend Flüssigkeit im Topf ist.

Das Fleisch zum Schluss herausnehmen und zerrupfen.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.