Die Texmex-Küche mit Fajitas, Chili con Carne oder Enchiladas ist auch hierzulande beliebt. Die Gerichte werden meist als Fingerfood gereicht. Ihre Zubereitung ist in der Regel nicht sonderlich kompliziert. Diesmal gibt es ein Rezept für ziemlich außergewöhnliche Tacos.

Tacos - zwei unterschiedliche Varianten

Bevor wir auf diese Spezial-Tacos eingehen, eine kurze Erklärung: Tacos besitzen bekanntlich eine Hülle, die mit verschiedensten Zutaten gefüllt werden kann. Es handelt sich entweder um Hard-Shell- oder um Soft-Shell-Tacos. Erstere werden aus Maismehl zubereitet, letztere aus Weizenmehl. Die weichen müssen nach dem Belegen noch gefaltet und gerollt werden, bei der harten Variante ist das nicht mehr nötig beziehungsweise möglich. Und genau diese festen Taco Shells, also Taco-Schalen, knöpfen wir uns vor.

Maismehl weg, Käse her!

Und jetzt ist es auch schon raus - unsere harten Taco-Schalen bereiten wir nicht aus Maismehl zu, sondern komplett aus Käse. Und das ist wirklich ganz einfach. Dazu benötigt man lediglich ein wenig geriebenen Pizzakäse.

Zubereitung in der Pfanne oder auf der Grillplatte

Zutaten 200 g Pizzakäse

150 g Steakhüfte

1 Frühlingszwiebel

4 große Salatblätter

1 Tomate

1 rote Zwiebel

BBQ-Soße

Wer in der Küche arbeitet, schnappt sich eine Pfanne. Wer am Grill operiert, benötigt eine Grillplatte/Plancha. Ist ja auch klar, sonst würde der geriebene Käse durch den Grillrost tropfen. Also: Den geriebenen Käse in der heißen Pfanne oder auf der heißen Plancha kreisrund auslegen. Nach 10 Minuten wenden. Weitere 5 Minuten von der anderen Seite grillen und schon ist der Käse fest. Anschließend sofort in eine Taco-Form biegen - das klappt nämlich beim erkalteten Käse nicht mehr so gut. Und schon kann gefüllt werden.

Die Füllung des Käse-Tacos

Da stehen einem viele Optionen offen. Ich habe mich für eine zuvor gegrillte Steakhüfte entschieden. Diese klein schneiden und zusammen mit Zwiebeln, Salat und Tomate in die Taco-Schale füllen. Auch lecker ist eine Hackfleisch-Füllung oder gegrillte Hühnerbrust. Selbstverständlich sind ohne Weiteres auch vegetarische Varianten nur mit Gemüse denkbar. Noch eine Soße drüber und genießen. Da bietet sich zum Beispiel jede BBQ-Soße an, aber auch Guacamole oder Remoulade.

Allgemeine Informationen

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitung

Grillt das Steak von beiden Seiten bei 300 Grad scharf an und zieht es bei 140 Grad sodann im indirekten Bereich auf eine Kerntemperatur von 55 Grad.

Während das Steak in der indirekten Hitze gart, legt ihr in den direkten Bereich eine Plancha/Feuerplatte und heizt diese auf.

Wenn das Steak die gewünschte Kerntemperatur erreicht hat, wird das Steak in Metzgerpapier gewickelt und darf noch ein wenig ruhen.

Den Grill heizen wir nun auf 200 Grad auf.

Dann kommt der Käse auf die Plancha - möglichst in kreisrunder Form in der gewünschten Größe (mit dem gewünschten Durchmesser) auslegen.

Für 10 Minuten grillen und wenn der Käse eine einigermaßen feste Form angenommen hat, nochmals von der anderen Seite für 5 Minuten grillen.

Die Käsescheibe vom Grill nehmen, in der Mitte biegen, so dass sich eine Taco-Form ergibt, und diese mit den Zutaten belegen – das Fleisch hierfür natürlich klein schneiden.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.