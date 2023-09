"Ein guter Koch ist ein fauler Koch", meint Ralf Zacherl. Der Sternekoch will seinen freien Abend nach stressiger Arbeit genießen und nicht noch ewig am Herd stehen. Und weil der Zacherl ein guter und fauler Koch ist, hat er einen Plan. Denn er ist auch ein schlauer Koch.

Wie gehen Kochen und Berufsalltag zusammen? Und was ist eigentlich gesunde Feierabendküche? Auch beim besten Willen, das unter einen Hut zu kriegen - manchmal hat man doch einfach nur die Nase voll, will bloß noch nach Hause, Füße hoch und abschalten. Aber dann stört so ein blödes Geräusch die heilige Feierabend-Ruhe: Es ist der knurrende Magen!

Nein, nicht schon wieder den Pizza-Service anrufen oder beim Asia-Imbiss "Ente kross" bestellen! Das geht auch anders, meint Ralf Zacherl, und liefert uns den Beweis mit schnellen und einfachen Gerichten für das Loch im Feierabend-Bauch: "Zacherl macht Feierabend" heißt sein neues Buch, erschienen ist es bei Gräfe und Unzer. Wie das alles zusammengeht und zusammenpasst mit dem freien Abend und dem Kochen, all unsere Fragen beantwortet der schlaue Koch. Seine Hacks für die Feierabendküche sind bestens geeignet, auch aus dem unwilligsten Koch-Muffel einen gewieften Feierabend-Koch zu machen. Dazu hat Zacherl die entsprechenden Rezepte versammelt, von 20-Minuten-Turbogerichten bis zum vollen Seelenwärmer-Programm. Sein Motto: Erlaubt ist, was Spaß macht und der Kühlschrank hergibt!

Lässige Feierabendküche mit Plan

"Scharfer Halloumi mit Honigzwiebel": Steht mit wenigen frischen Zutaten in 20 Minuten auf dem Tisch. (Foto: Gräfe und Unzer / Nicky Walsh)

Wer einen schlauen Plan hat, kann nämlich leicht ein fauler und gleichzeitig guter Koch sein und den Feierabend richtig lecker und relaxt genießen. Auch Zacherl war einst ein "Take away"-Jünger, hat jedoch seit über 15 Jahren Fastfood aus seinem Leben verbannt. Er teilt seine Erfahrungen über Einkauf, Bevorratung, Einfrieren mit uns, wie er Meal Prep mit frischer Zubereitung kombiniert, was sich gut vorkochen lässt. "Essen und auch die Zubereitung sollen Spaß machen - und das Schwierigste ist sowieso, eine gute Idee für den Feierabend zu haben", schreibt Zacherl und gesteht: "Planlos wird das auch bei mir nichts." Wie mit dem leckeren Essen dann ein gemütlicher und genussvoller Abend aussieht - das entscheidet jeder für sich. Der eine zündet sich eine Kerze an, der andere lässt Musik laufen. Ralf Zacherl legt das Handy weg - "ganz weit weg".

"Antistress-Rituale geben uns unter anderem auch den Willen, eine Abendroutine umzusetzen, nämlich dem Körper etwas Gutes zu tun, etwa durch ausgewogenes Essen. Auch wenn´s nicht zum Kochen gehört, ist mein Tipp: Weniger ans Handy abends, dafür sich mehr ums eigene Wohl kümmern." Gute Idee, denke ich etwas selbstkritisch.

"Chips & Kaviar": Total leckere Resteverwertung! (Foto: Gräfe und Unzer / Nicky Walsh)

Wem die gesunde Feierabendküche ausnahmsweise und zwischendurch mal ein bisschen zu gesund ist, der darf dann bei Zacherl so richtig über die Stränge schlagen: mit "Chips & Kaviar" zum Beispiel. Beim Health Score rangiert man damit allerdings nicht im grünen Bereich, aber man gönnt sich ja sonst nix. Das schlechte Gewissen lässt sich mit ein paar Salatblättern eventuell ruhig stellen. Und weil ich von der Geburtstagsparty noch eine Tüte Chips herumzuliegen hatte (wollte keiner, zu ungesund) und auch das Gläschen Forellenkaviar nicht ganz für die halben Eier draufgegangen war, habe ich's ausprobiert. Schmand habe ich immer im Kühlschrank und mangels Salat gab's als "Ersatz" Prosecco dazu. So was von dekadent - aber saulecker!

Echte Entspannung bedeutet für Zacherl, einen gut bestückten Vorrat zu haben. Der Überblick über den Vorratsschrank vor dem Wocheneinkauf mit Zettel gehört für ihn zum Wochenplan: "Was ist noch im Vorrat, was sollten wir dringend noch verbrauchen und was muss wirklich frisch besorgt werden." Wieder fühle ich mich ertappt, denn wie oft kaufe ich mal so schnell und zwischendurch und damit unüberlegt ein. Und habe dann zweimal Kartoffeln, aber noch immer keine Zwiebeln zu Hause. Weil mir beim zettel- und planlosen Einkauf lediglich einfiel, dass da irgendwas fehlt im Schrank - was aber genau, das war in den Gehirnwindungen versickert. Schön blöd! Zacherls Top 3 Lebensmittel, die er immer im Haus hat, sind übrigens Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln.

Von Turbo bis Kette: genial gute Rezepte

Ralf Zacherl will schnell essen. (Foto: Gräfe und Unzer / Nicky Walsh)

Im Kapitel "Turbo, Turbo" finden Sie einfache 20-Minuten-Rezepte mit wenigen, aber frischen Zutaten. Viele der schnellen Gerichte brauchen nicht mal 20 Minuten, bis sie auf dem Tisch stehen, sondern nur die Hälfte der Zeit. Echt feierabendtauglich! "Cool Cooking" bietet geniale Rezepte (fast) ohne Kochen, aber mit viel Geschmack. Ein bisschen mehr Zeit als 20 Minuten benötigen einige der "Seelenwärmer", aber auch hier bei diesen Gerichten für ein wohliges Gefühl nach stressigen Tagen finden Sie viele, die in kurzer Zeit zubereitet sind. Unter "Ralf kocht vor" zeigt der Autor detailliert, welche Möglichkeiten sind daraus ergeben.

Neben Vorkochen hat Zacherl noch etwas anderes für sich entdeckt - Kettenkochen: "Das ist im Grunde eine Sonderform des Vorkochens. Hier kochen wir nicht ganze Gerichte vor, sondern wandeln gewisse Komponenten einfach ab. Aus gekochten Kartoffeln werden heute Pellkartoffeln mit Quark und Salat, morgen mache ich Bratkartoffeln mit Spiegelei. Quinoa schmeckt heute in der Bowl, morgen wird sie zu leckeren Bratlingen. Gerade Beilagen eignen sich perfekt, um sie in größerer Menge zuzubereiten und dann einfach zu variieren. Mit dem richtigen Dreh wird das nicht langweilig und spart uns im Alltag jede Menge Zeit."

Was schmeckt, passt

"Schlemmerfilet auf Radieschen und Kohlrabi": Da flippen alle aus, meint Zacherl zu diesem Seelenwärmer. (Foto: Gräfe und Unzer / Nicky Walsh)

So manch "Zacherl-Dreh" sorgt dafür, dass wir mit der Zeit ein gutes Händchen dafür bekommen, aus wenigen und/oder einfachen Zutaten etwas Köstliches zu produzieren. "Kochen ist eigentlich was Simples - du musst halt das entsprechende Gefühl für die Verarbeitung von Lebensmitteln innehaben", meint der Meisterkoch. Mit dessen genial guten Rezepten lässt sich Überraschendes fabrizieren: "Glasierte Entenbrust auf Rosmarinpolenta", "Kalbsrücken auf Sellerie-Limetten-Püree", "Geschmorte Ochsenbäckchen", "Lachsfilet auf Perlgraupen-Risotto", was auch durchaus gästetauglich ist, falls überraschend jemand klingeln sollte. Und im Home Office schmurgelt so ganz nebenbei "Das Während-der-Arbeit-Ossobuco". Die Garantie für einen entspannten Abend zu zweit.

Ungeahnte Kombinationen reizen zum Nachmachen: Ich habe nicht schlecht gestaunt über Zacherls Matjes mit gesalzenen Erdnüssen! Und die Lachs-Schnittchen sind nicht wie üblich "Schnittchen", sondern Kartoffelscheiben. Auch super für einen gemütlichen TV-Abend - aber vergessen Sie nicht, den Prosecco kaltzustellen!

Für Ihren ersten stressfreien Feierabend à la Zacherl habe ich zwei Rezepte aus den Kapiteln "Turbo, Turbo" und "Seelenwärmer" ausgewählt.

Scharfer Halloumi mit Honigzwiebel

Zutaten für 2 Personen 4 Zwiebeln (ca. 250 g)

Pflanzenöl zum Braten

Meersalz

2 EL Honig

1 Avocado

2 Tomaten

schwarzer Pfeffer

2-3 EL Balsamico

2 EL bestes Olivenöl

200 g Rucola

1 Halloumi (200 g)

1 TL Chiliflocken

Zubereitung (20 Minuten):

1. Die Zwiebel schälen, halbieren und in feine Ringe schneiden. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin bei schwacher Hitze in ca. 10 Min. goldbraun braten. Dabei etwas salzen, am Ende der Garzeit den Honig zugeben.

2. Während die Zwiebeln braten, die Avocado halbieren und den Kern entfernen. Das Fruchtfleisch mit einem Löffel herauslösen und in kleine Würfel schneiden. Die Tomaten waschen, halbieren und von den Stielansätzen befreien, dann in kleine Würfel schneiden. Avocado- und Tomatenwürfel in einer kleinen Schüssel mit Salz, Pfeffer, Balsamico und Olivenöl kräftig marinieren. Den Rucola waschen und trockenschleudern.

3. Den Halloumi in 4 Scheiben schneiden, in einer Pfanne (gerne eine Grillpfanne verwenden) von beiden Seiten goldbraun braten, danach mit Chiliflocken bestreuen.

4. Den Rucola unter die Avocadosalsa mischen und alles auf 2 Teller verteilen. Die Halloumischeiben auf den Salat geben und alles mit den warmen Honigzwiebeln toppen.

Schlemmerfilet auf Radieschen und Kohlrabi

Zutaten für 2 Personen: 1 Tomate

1 Bio-Limette

60 g kalte Butter

2 Seelachsfilets ohne Haut (á 150 g, oder Kabeljau, Rotbarsch, Zander)

2 TL Worcestershiresauce

Meersalz

schwarzer Pfeffer

Olivenöl für das Blech

2 TL Estragon-Senf (oder Senf)

2-3 EL Semmelbrösel (oder Panko)

1 Kohlrabi

1 Bund Radieschen

2 EL bestes Olivenöl

Aceto balsamico

Zubereitung (30 Minuten):

1. Den Ofen auf 190° vorheizen. Die Tomate waschen, halbieren und vom Strunk befreien. Dann in dünne Scheiben schneiden und etwas salzen. Die Limette heiß waschen und abtrocknen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Die Butter in dünne Scheiben schneiden.

2. Die Fischfilets abtupfen, mit Worcestershiresauce, Limettenanbrieb und -saft, etwas Salz und Pfeffer würzen und auf ein geöltes Backblech legen. Die Oberseite der Filets mit Senf einstreichen und die Tomaten darauflegen. Die Semmelbrösel daraufstreuen und mit den Butterscheiben bedecken. Dann die Filets im heißen Ofen (Mitte) in ca. 12-18 Min. goldbraun backen.

3. Inzwischen den Kohlrabi schälen und halbieren, die Radieschen waschen und putzen. Beides in dünne Scheiben schneiden oder hobeln und fächerförmig auf 2 Tellern verteilen. Olivenöl, Essig und etwas Salz darübergeben.

4. Wenn der Fisch oben braun und in der Mitte glasig ist, aus dem Ofen nehmen und auf das vorbereitete Gemüse setzen.

Einen gemütlichen und genussvollen Abend wünscht Ihnen Heidi Driesner.